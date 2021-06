Vereine und Verbände «Eine gelungene lange Nacht!» Mit viel Wetterglück fand am 28. Mai die erste «Lange Nacht der Kirchen» im Kanton Zug statt. Die abwechslungsreichen Programme der Pfarreien und Kirchgemeinden zogen rund 2000 Besucherinnen und Besucher an.

Die Liebfrauenkirche in Rotkreuz. Bild: PD

An der dritten «Langen Nacht der Kirchen» nahmen nebst Zug auch die Kantone Aargau, Bern, Jura, Solothurn, Baselland, Zürich und Graubünden teil. Rund 30000 Männer, Frauen und Kinder besuchten Anlässe in den mehr als 470 teilnehmenden Pfarreien und Kirchgemeinden schweizweit. Vor Ort konnte kostenlos erlebt werden, was es heute bedeutet, Kirche zu sein.

«Eine mit vielen Unsicherheiten geprägte Vorbereitungszeit hat zu einem überaus beglückenden Abschluss geführt» sagt Markus Burri, Projektleiter der Langen Nacht bei der Katholischen Kirche. «Der Himmel war uns ebenfalls wohlgesinnt und bescherte den ersten Sommerabend.» Was er selbst erlebt hat und zu hören bekam, ist durchweg positiv: gute Stimmung, genussvolles Hören und Staunen, aufmerksames Dabeisein, lustvolles Mitgestalten und Geniessen des Angebotenen.

«Es war eine gelungene Lange Nacht» bestätigt auch Manuel Bieler, Projektleiter der Reformierten Kirche. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher schätzen die beiden auf ca. 2000 Personen ein. Sie stützen sich dabei auf mitgeteilte Teilnehmerzahlen verschiedener Pfarreien und Kirchgemeinden sowie eigene Schätzungen. Freude hat ihnen auch das vorgängige Interesse der Medienschaffenden gemacht, die vom Engagement der Kirchen und den vielfältigen Angeboten beeindruckt waren. Das Programm präsentierte sich mit rund 100 verschiedenen Angeboten erfrischend reichhaltig. So wurden musikalische Darbietungen und Lasershows genossen, Kirchtürme bestiegen und Kirchenschätze bestaunt. Humorvolles hatte ebenso Platz wie Besinnliches. Entsprechend gemixt war das Publikum. Mit dabei waren Kinder, junge Familien, aber auch ältere Menschen.