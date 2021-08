Leserbrief Eine Kombination aus verschiedenen Möglichkeiten wäre die Lösung «Extremwetter rund um den Globus», Ausgabe vom 4. August

Dieser Artikel enthält nur sehr wenig Fakten. Das meiste sind Prognosen und Ergebnisse von wissenschaftlichen Modellen. Interessant wäre aber zu wissen, was passieren würde, wenn die Menschen so weiter machen, wie bisher und was passieren würde, wenn wir die CO2-Ziele umsetzen würden. Ich persönlich glaube, der Unterschied wäre nicht so gross. Zwar können wir versuchen, mit der Reduktion des CO2 den Verlauf abzudämpfen, aber den CO2-Pegel werden wir kaum nachhaltig reduzieren können. Denn die ganzen CO2-Massnahmen werden durch das Bevölkerungs- und damit einhergehendes Industriewachstum wieder weggefressen. Sparen wir 20 Prozent, sind in wenigen Jahren diese Ersparnisse durch das Bevölkerungswachstum wieder egalisiert. Elektroautos sind definitiv keine Lösung. Es fehlen die Rohstoffe und die Förderung dieser Rohstoffe wird schon sehr bald viel mehr CO2 generieren, als dies heute der Fall ist, denn man diskutiert schon heute die Förderung aus dem Meer oder sogar vom Mond (kein Witz). Dies ist aus meiner Sicht eine Sackgasse. Aus meiner Sicht gibt es wenig Möglichkeiten:

Die Menschen der Industriestaaten lernen, sich einzuschränken und weniger Energie zu verbrauchen.

Die Anzahl Menschen reduziert sich (beispielsweise mit Geburtenkontrolle. Dabei sollten wir berücksichtigen, dass diese Limitierung früher oder später so oder so passieren wird, aufgrund mangelnder Nahrungsmittel. Selbst andere Planeten sind irgendwann voll, sollten wir tatsächlich soweit expandieren können).

Es gibt neue nachhaltige Technologien, zum Beispiel Batterien, die auf unendlich verfügbaren Rohstoffen basieren. Oder eventuell die Nutzung von Wasserstoff statt Batterien und Öl. Eventuell, denn erstens weiss ich nicht, ob das machbar ist und zweitens, ob es nachhaltig wäre.

Der Run nach Profit muss limitiert werden.

Am besten ist auf jeden Fall die Kombination dieser Möglichkeiten. Panikmache bringt gar nichts.

Pius Merz, Unterägeri