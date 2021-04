Leserbrief Eine Lesermeinung zur Trinkwasser- und zur Pestizidinitiative Zu den Nationalen Abstimmungen vom 13.Juni

In letzter Zeit wird kaum ein gutes Wort über die Landwirtschaft geredet und geschrieben. Böden und Luft werden angeblich enorm von der Landwirtschaft belastet. Es werden Halb- und Unwahrheiten verbreitet, die einer sachlichen Überprüfung nie standhalten würden. Fakt ist, dass in der Landwirtschaft in den letzten zehn Jahren der Herbizideinsatz um 42 Prozent, jener von Glyphosat um 63Prozent sowie jener von Antibiotika um 60 Prozent abgenommen haben. Ich glaube, dies wäre schon längstens ein Danke an die Bauern wert. Kein normaler Mensch beisst unter diesen Umständen in die fütternde Hand des Bauern.

Ich werde den Eindruck nicht los, dass man in unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft sehr schnell andere verurteilt und bei sich selbst ein anderes Level beansprucht. Es werden von Seiten der Landwirtschaft enorme Anstrengungen unternommen. Auch ich habe auf meinem Obstbaubetrieb schon viele pflanzenschutzreduzierende Anstrengungen unternommen. Leider muss man immer wieder feststellen, dass Theorie und Praxis weit auseinandergehen. Es ist auch sehr wichtig, zu wissen, dass im Initiativtext alle Biozide und Pestizide, egal ob natürlichen oder synthetischen Ursprungs hergestellt, Direktzahlungen ausschliessen. Somit ist auch der Biolandbau von der Initiative betroffen. Futterzukauf innerhalb der Schweiz wäre nicht mehr erlaubt. Da kann man nur noch den Kopf schütteln! Ich danke allen Konsumenten, die unsere mit Liebe hergestellten Produkte kaufen und uns mit einem doppelten Nein unterstützen.

Niklaus Lenz, Baar