Eine nachhaltig höhere Steuerkraft in Menzingen Die Jahresrechnung 2019 weist statt der budgetierten schwarzen Null einen Gewinn von 1,4 Millionen Franken aus.

Der Gemeindehaushalt in Menzingen präsentiert sich gesund. Bild: Maria Schmid (Menzingen, 14. April 2020)

Die Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Menzingen schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1,4 Millionen Franken. Ein schönes Ergebnis, auch für den Gemeindepräsidenten und Finanzchef Andreas Etter: «Den Jahresabschluss bewerten der Gemeinderat und ich als sehr positiv. Vor allem auch, weil die Verwaltung mit allen Mitarbeitern einen sehr guten Job macht», ergänzt er. Der Gewinn resultiert aus Gesamtaufwendungen von 24,5 Millionen Franken und Erträgen von 25,9 Millionen Franken. Budgetiert war ein Überschuss von 100000 Franken. Das Jahresergebnis fällt somit um 1,3 Millionen Franken besser aus als erwartet.

Zum guten Ergebnis beigetragen haben hauptsächlich die Steuereinnahmen von insgesamt 6,9 Millionen Franken. «Sowohl die ordentlichen Steuern bei natürlichen und juristischen Personen als auch die Grundstückgewinnsteuern schliessen besser ab», ist der Medienmitteilung zu entnehmen. Bei den Erbschafts-, Schenkungs-, und Quellensteuern hingegen konnte das Budget nicht erreicht werden. Auf der Aufwandseite konnte dank guter Planung und hohem Kostenbewusstsein das Budget um 600000 Millionen Franken unterschritten werden.

Investitionen von 1,4 Millionen Franken

Die Investitionsrechnung weist für 2019 Nettoinvestitionen von rund 1,4 Millionen Franken aus. Mit 900000 Franken ist die grösste Position da der Rahmenkredit Kanalisation. Investiert wurden zudem mit dem Rahmenkredit Oberflächenbelege, in ein neues Kommunalfahrzeug sowie in ein neues Tanklöschfahrzeug. Das Nettovermögen der Gemeinde beläuft sich auf 9,3 Millionen Franken. Der Gewinn des Jahresabschlusses soll nun zu einem grossen Teil in anstehende Denkmalschutzprojekte fliessen. Ein zweiterer Teil soll zur Restabschreibung von alten Infrastrukturinvestitionen verwendet werden.

Zu verdanken ist die gute finanzielle Lage der Gemeinde aber auch dem Zuger Finanzausgleich. Rund 12,1 Millionen Franken hat er der Gemeinde in die Kasse gespült. «Solange Menzingen in diesem Ausmass vom Zuger Finanzausgleich abhängig ist, kann nicht davon gesprochen werden, dass das strukturelle Defizit ad acta gelegt ist», sagt Etter. Die eigene, mit anderen Zuger Gemeinden verglichen, bescheidene Wirtschaftskraft könne zur Behebung dieses Zustands wenig beitragen. Der Gesamtertrag der Rechnungen ist in den letzten Jahren aber stetig angestiegen. Zurückzuführen sei das auf eine etwas höhere, nachhaltige Steuerkraft, sagt der Finanzchef.

Der Bevölkerung soll etwas zurückgegeben werden

Diese Entwicklung erlaubt es, den Steuersatz zu senken. So ist für das Jahr 2020 eine Steuersenkung um vier Prozent im Budget genehmigt, plus gelten weiterhin zwei Prozent Steuerrabatt. Für den Gemeinderat sei das eine Möglichkeit, der Bevölkerung etwas zurückzugeben, so Andreas Etter. «Es hilft auch, den Anschluss an die anderen Berggemeinden in Sachen Steuerfuss nicht zu verlieren», führt er aus.

Der eingeschlagene Weg werde fortgesetzt, so der Gemeinderat. Das bedeute, dass mit den Steuermitteln haushälterisch umgegangen werde und gleichzeitig, wo notwendig, Investitionen in die Infrastruktur vorangetrieben werden. «Im Vordergrund stehen Projekte wie ein Um-/Neubau der Musikschulinfrastruktur und auch generell Infrastrukturen für die Bildung», so Etter. Denn Menzingen werde entgegen alten Hochrechnungen auch bei den Schülerzahlen wachsen.