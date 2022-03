Leserbrief Eine Neubeurteilung ist nötig Zur Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kesb

Am 1. Januar 2013 wurde die Vormundschaftsbehörde abgelöst durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb). Ich persönlich bin seit Lancierung ein Gegner dieses neuen Systems. Es ist nicht so, dass durch die Einführung der Kesb der Schutz für die betroffenen Personen besser geworden ist, nein, er ist eher unpersönlicher geworden. Ich unterscheide an dieser Stelle jedoch zwischen dem Kindes- und dem Erwachsenenschutz. Die Kesb finde ich insbesondere für die Kinder sehr gut und wichtig, und in diesem Bereich wird auch wirklich gute Arbeit geleistet. Erwachsene aber betrachten die Kesb teilweise als eine Art Machtgefüge, da insbesondere betroffene Personen seitens der Kesb unter Druck gesetzt werden oder sich unter Druck gesetzt fühlen. Diese «Machtstellung» der Kesb führt vereinzelt dazu, dass die schutzbedürftigen Personen sogar psychisch darunter leiden. Immer wieder hört und liest man Negatives über das Vorgehen der Kesb. Dies führt dazu, dass Betroffene sich weigern, mit der Kesb zusammenzuarbeiten, obschon die Vorgehensweise bundesrechtlich geregelt ist. Es stellt sich mir deshalb die Frage, ob das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Gesetz heutzutage noch auf der Höhe der Zeit ist. Vermutlich nicht, weshalb man aufgrund der über die Jahre gemachten Erfahrungen über die Bücher gehen und möglicherweise gewisse Änderungen vornehmen müsste. Es kann doch nicht sein, dass die Kesb aufgrund einer Meldung oder eines Schreibens ohne weitere Abklärungen bei der meldenden Person, ob diese Meldung der Wahrheit entspricht, unverzüglich ein Verfahren eröffnet. Die seinerzeitige Einführung der Kesb geschah unter der Prämisse, dass es eine professionalisierte interdisziplinäre Fachbehörde brauche. Aufgrund dessen kann man folglich erwarten, dass eine Gefährdungsmeldung nach Eingang sorgfältig analysiert wird, sodass die Behörde zum Schluss kommen kann, ob es sich effektiv um eine Gefährdungsmeldung handelt oder ob es sich um eine reine Unterstellung oder Böswilligkeit handelt. Gemäss Gesetz ist dieses Vorgehen der Kesb zwar korrekt, doch stellt sich hier wirklich die Frage, ob dieses gesetzliche Vorgehen neu überdenkt werden muss. Leider musste ich persönlich feststellen, dass ein ebensolches Verfahren ohne irgendwelche Rückfragen seitens der Kesb des Kantons Zug gegenüber einer erwachsenen Person eröffnet worden ist – basierend auf einem Schreiben, welches ein Verwandter über die betroffene Person verfasst hatte. Die betroffene Person hatte keine Kenntnis von einer Meldung und wurde erst aufgrund der Verfahrenseröffnung damit konfrontiert. Die betroffene Person, welche durch den genannten Verwandten bei der Kesb «angeschwärzt» worden ist, hat dies gesundheitlich und psychisch sehr stark belastet. Hat dies mit Professionalität seitens der Kesb zu tun? Es ist deshalb an der Zeit, dass man möglicherweise durch eine Petition fordert, dass das aktuelle Gesetz aufgrund der gemachten Erfahrungen aus den Jahren seit der Einführung der Kesb neu beurteilt und bei Bedarf angepasst wird.

Karl Betschart, alt Kantonsratspräsident, Baar