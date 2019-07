Eine neue Vision für das Zentrum Breiten Das Gesamtkonzept für das Alterszentrum in Oberägeri soll in den nächsten zehn Jahren optimiert werden. Nils Rogenmoser

Der Ort, an dem man den Herbst seines Lebens verbringt, will sorgfältig ausgewählt sein – mit seiner Lage im Herzen des Ägeritals und unmittelbar am Ägerisee ist das Zentrum Breiten dafür sicherlich eine gute Wahl. Das Zentrum gehört der Bürgergemeinde Oberägeri und besteht aus einem Senioren- und Pflegeheim mit 47 Betten sowie 15 Alterswohnungen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Gäste schätzen die regelmässig stattfindenden und geselligen Jass-Anlässe oder das zum Zentrum gehörende Restaurant Bistro Seeblick.

Das Zentrum Breiten muss sich für die Zukunft rüsten. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 5. Juli 2019)

Yvonne Kraft, Präsidentin Betriebskommission Breiten, erklärt: «Wir sind kein riesiges Pflegeheim, zeichnen uns aber für unsere individuelle Pflege im mittleren Preissegment aus. Mit der atemberaubenden Lage, den qualifizierten Mitarbeitenden und der familiären Stimmung, sind wir in der Lage, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern beste Pflege und Lebensqualität zu bieten».

Wohnen und Pflege an einem Ort

Die Führung des Zentrum Breiten sieht sich gegenwärtig jedoch mit diversen Herausforderungen konfrontiert. In der vergangenen Bürgergemeinde- versammlung ist aus diesem Grund die zukünftige Strategie für das Zentrum Breiten präsentiert und damit der Stein für konkrete Lösungskonzepte ins Rollen gebracht worden. Problematisch sei die Überkapazität an vergleichbaren Pflegeplätzen im Kanton Zug oder verkehrstechnische Aspekte, auch genüge die Infrastruktur den Anforderungen als modernes Pflegeheim auf Dauer nicht, so Kraft:

«Platzprobleme werden in den nächsten Jahren nicht entstehen. Viele Bewohnerinnen und Bewohner äussern jedoch den Wunsch, ihre Wohnungen und Studios direkt am Altersheim angeschlossen zu haben, sodass selbstständiges Wohnen und individuelle Pflege an einem Ort verbunden werden können.»

Das Zentrum Breiten sei in den 1980er-Jahren als Alters- und nicht als Pflegeheim konzipiert worden. Nun seien Anpassungen nötig, um das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner steigern und das Heim auf die Zukunft ausrichten zu können. Kraft führt aus: «Glücklicherweise stehen wir dabei nicht unter Zeitdruck. In der jetzigen Phase evaluieren wir, was mit der bestehenden Infrastruktur alles möglich ist. In nächster Zeit werden das Pflege- und das Gastronomiekonzept überarbeitet und optimiert.»

Yvonne Kraft erläutert, dass auch das Leitbild angepasst werden müsse. Die grundlegenden Überzeugungen blieben dabei jedoch gleich: «Auch in Zukunft wollen wir unsere Dienstleistungen im tieferen bis mittleren Preissegment anbieten. Über die Jahre hinweg haben wir bewiesen, dass auch ein Heim mit nur 47 Betten mit den richtigen Mitarbeitenden und der richtigen Einstellung erfolgreich und ökonomisch geführt werden kann», so Kraft.