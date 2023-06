Kolumne «Zuger Ansichten» Eine politische Kolumne am Jodlerfest? Unbedingt! Kantonsrat Tom Magnusson über die Verbindung von Jodeln und Politik. Tom Magnusson, Kantonsrat FDP, Menzingen Drucken Teilen

Das Eidgenössische Jodlerfest in Zug ist kein politisches Fest, vielmehr ein Treffen von Menschen, die jodeln, Alphorn spielen oder Fahnen schwingen. Wir hören Musik, die verbindet, und Gesang, der guttut. Wir erleben Brauchtum und Traditionen, die Heimat schaffen und stärken. Doch die drei Disziplinen am Jodlerfest sind noch mehr. Sie sind für die Politik wichtig und darauf übertragbar.

Erstens habe ich gelernt, dass Jodeln das «Singen von losen Silbenkombinationen mit häufigem Umschlagen zwischen Brust- und Kopf- bzw. Falsettstimme» ist (Zitat auf der Homepage des Jodlerfests). Vom Ursprung her dürfte Jodeln eine «Kommunikationsform» in unseren Bergen gewesen sein, für die Verständigung zwischen Berg und Tal, den Alpen oder auf unübersichtlichen Wegen. Insofern sollten wir vielleicht auch in der Politik mehr jodeln, uns also um die gegenseitige Kommunikation und das einander (genau) Zuhören kümmern.

Auch die zweite Disziplin hat ihre Heimat in der Bergwelt. Das Alphorn dürfte ursprünglich ein Rufinstrument zwischen Sennen oder für Signale an die Nutztiere gewesen sein. Gleich wie im Kantonsrat mit den Fraktionen ist eine Alphorn-Gruppe erst dann eine richtige Gruppe, wenn sie aus mindestens fünf Instrumenten mit einheitlicher Grundstimmung besteht. Alphorn spielen braucht Konzentration, Technik und Können. Ich wünsche mir, dass wir uns das in der Politik häufiger auch so vornehmen.

Die dritte Disziplin im Jodlerverband ist das Fahnenschwingen, das eher aus den Städten und Zünften kommt. Eine Fahne ist das Symbol einer Gemeinschaft. Viele von uns haben wohl mindestens eine Fahne, der wir uns zugehörig fühlen.

Im Unterschied zum Jodlerfest, wo nur die Schweizer- oder eine Kantonsfahne zugelassen ist, dürfen wir in der Politik alle möglichen Fahnen schwenken. Da braucht es ein gutes Auge, um zu erkennen, ob jemand seine eigene Fahne in den Wind hängt oder mit Überzeugung schwenkt.

An Überzeugung, Energie und Durchhaltewillen hat es dem OK des Jodlerfests nicht gefehlt, musste es doch zwei Mal verschoben werden. Umso eindrücklicher ist nun, dass Zug sich der ganzen Schweiz erneut als «Festkanton» präsentieren kann – nach dem ESAF 2019, den Schweizer Meisterfeiern des EVZ, jetzt beim Jodlerfest und im August dann beim Eidgenössischen Scheller- und Trychlertreffen in meiner Gemeinde Menzingen. Wir können der Schweiz damit zeigen, dass Zug nicht nur Wirtschafts- und Bildungskanton ist, sondern eben auch einen grossen Anlass für alle über die Kantonsgrenzen hinaus auf die Beine stellen kann, wo geselliges Beisammensein im Mittelpunkt steht. Ein gutes Fest muss genauso hart erarbeitet, präzise vorbereitet und dann flexibel durchgeführt werden, wie es auch für Politik und Wirtschaft gilt.

Die Kolumne hätte auch den Titel haben können: «Was die Politik vom Jodeln lernen kann». Denn für die Herausforderungen unserer Zeit braucht es keine grossen Töne und kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander und gemeinsam getragene Verantwortung. Gehen wir die grossen Themen fokussiert an und bemühen wir uns dabei, den richtigen Ton zu treffen. Packen wir das an, was wir beeinflussen können – dann hilft uns auch das «Glück der Tüchtigen». So wie das Wetter am Jodlerfest mitmacht. Auf den Kantonsrat warten über 100 Geschäfte. Geniessen wir daher nun das Jodlerfest bei uns in Zug – und nehmen wir Harmonie und Leistungswille mit in unseren politischen und beruflichen Alltag. Viel Glück und viel Vergnügen!