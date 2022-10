Vereine/Verbände Eine spannende Führung erlebt Die diesjährige Reise der Männerchöre Zug – Cham führte in die imposante Anlage des Gotthard-Basistunnels.

Die Männerchöre Zug – Cham führten eine interessante Reise in den Gotthard-Basistunnel durch. Bild: PD

Nach dem Morgenhalt im Erstfelder Café Hauger erwarteten zwei erfahrene und fachkundige Ingenieure als Vertreter von Uri Tourismus am Bahnhof Erstfeld die Sänger und ihre Partnerinnen mit Kleinbussen, mit denen sie zwei Kilometer in den Zugangsstollen zum Gotthard-Basistunnel in Amsteg dislozierten. Ausgestattet mit Leuchtweste, Helm und Trinkflasche versammelten sie sich vor der Schutzpatronin der Bergleute, der heiligen Barbara, zum Gruppenfoto.

Anschliessend präsentierten die Guides in der permanenten Ausstellung über die Planungs- und Bauphase spannende Zahlen und Fakten zu dem bahnbrechenden Rekordbauwerk der Schweiz mit 57 Kilometern Länge. Seit dem 11. Dezember 2016 fahren die Züge in dichtem Takt vom Süden in den Norden und umgekehrt. Auch beantworteten die Experten die zahlreichen Fragen der Reisegruppe mit viel Detail- und Fachkenntnissen.

Als Highlight der Führung erlebten die Besucher hinter dem Tunnelfenster die rasenden Zugsdurchfahrten durch die Weströhre. Die von den Zügen vorausgeschobene Luft erzeugte ein Geräusch, das wie das Vibrato einer geheimnisvollen Orgelpfeife anmutete.

Nach dem äusserst eindrucksvollen Tunnelbesuch erwartete die Mitglieder der Männerchöre im Hotel-Restaurant Rössli in Seedorf eine aufmerksame Service-Crew zum Mittagessen. Alle Personen der Reisegruppe genossen die Köstlichkeiten aus der Küche und dem Keller. Gestärkt mit Leckereien und nach ausgiebigen Gesprächen an den Tischen bestieg die Reiseschar den Bus der Zugerland Verkehrsbetriebe zu einer ausgiebigen, ruhigen, malerischen und sicheren Fahrt entlang des Vierwaldstättersees zurück in die Zuger Heimat.

Ein herzliches Dankeschön ging an Alois Strässle, der initiativ sowie mit viel Geduld und Übersicht die interessante Sängerreise plante und leitete. Ein interessanter Tag, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Für die Reisegruppe der Männerchöre Zug – Cham: Lukas Marbacher