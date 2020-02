Eine spektakuläre Lieferung schwebt durch die Stadt Zug Am Dienstag, 18. Februar, wurde eine Hebebühne für die Kapuzinerkirche in Zug per Helikopter geliefert.

Am Dienstag, 18. Februar, flog ein Super-Puma die spezielle Kirchenhebebühne zur Klosterkirche Zug. Bild: PD

(ls) Im Innern der Kapuzinerkirche in Zug werden in den kommenden Wochen Restaurationsarbeiten vorgenommen. Dabei werden Decke, Wände und die Ausstattung einer konservatorischen Reinigung unterzogen, wie die ausführende Firma Fontana & Fontana mitteilt. Statt einer aufwendigen Gerüstung können die Arbeiten in der Höhe mit Hilfe einer Kirchenhebebühe ausgeführt werden. Entsprechend hat am Dienstag, 18. Februar, kurz nach 10 Uhr ein Super-Puma der Heli-Swiss eine spezielle Kirchenhebebühne vor den Eingang der Klosterkirche geflogen.

Bei den Restaurationsarbeiten wird mit einem bewährten restauratorischen Verfahren zuerst der auf den Oberflächen liegende Schmutz abgesaugt und dann der festsitzende Schmutz «wegradiert». Die Firma Fontana & Fontana AG aus Rapperswil-Jona ist spezialisiert auf die Restaurierung und die Pflege wertvoller Objekte. Die Arbeiten werden auch durch das in Neuheim wohnende Geschäftsleitungsmitglied Marius Fontana begleitet. Die Reinigungsarbeiten an der Raumschale werden bis Ende Februar andauern; danach wird der Helikopter die Hebebühne wieder abholen.