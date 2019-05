Eine traurige Erkenntnis «Zum Leserbrief: Neuerliches Schisma», Ausgabe vom 30. April

In Bezug mit «ein Christ sein, ein christlich geprägtes Leben zu führen», was ist jetzt wichtig? Ist es wichtiger überlieferte katholische Werte hochzuhalten, also Katholik sein nach altem Muster, oder ist es wichtiger sich auf Christus zu konzentrieren und dem, was er in seiner seinerzeitigen Mission vorlebte, nachzueifern? Eine Aussage von Papst Franziskus lautet in der Kurzform: «Gott ist nicht katholisch.» Ob das stimmt, kann man nachprüfen. Also genügt doch katholisch zu sein nach traditioneller Art nicht, um wirklich Christ zu sein. Ein gutes Beispiel von einem christlichen Leben hat der reformierte Zürcher Pfarre Ernst Sieber gegeben. Dass die Einsicht, wie es sein müsste, bei so vielen Katholiken fehlt, auch dafür, dass sich diese Urkirche sehr weit von den von Christus gegebenen Impulsen verabschiedet hat, dass so viele Vertreter dieser Kirche ganz anders leben, als es das Vorbild tat, ist eine sehr traurige Erkenntnis.