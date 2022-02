Leserbrief Eine unfeine Aktion Zu umgeknickten Fasnachtsfahnen in Inwil

Seit sieben Jahren weisen die Fahnen der Fröschenzunft Ebel zur Freude vieler auf die fünfte Jahreszeit hin. Doch nun haben irgendwelche Nichtfasnachtsfreunde an der Ecke Grienbachstrasse–Eschenweg in Inwil eine Gruppe von drei Fahnen brutal umgeknickt. Eine Aktion, die besonders unfreundlich ist, denn Banner jeglicher Art sind stets zu respektieren. Hat jemand am vergangenen Samstag etwas bemerkt oder möchte sich die Täterschaft sogar dazu äussern, bitten wir umgehend um Nachricht an die E-Mail-Adresse ebelfrosch@gmx.ch.

Ernst Bürge, Inwil