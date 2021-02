Leserbrief Eine unnütze Petition Zu den neuen Parkgebühren in der Gemeinde Baar

Auf der Zugangsstrasse zum Spital wurde von 50 auf Tempo 30 reduziert, um die angeblich um ein einziges Dezibel übermässige Lärmbelastung zu reduzieren. Zwar ist unklar, wie dies mit Krankenwagen-verkehr und SBB-Lärm möglich sein soll – gemacht wird es trotzdem. Es gibt immerhin ein Gutachten, so die Begründung.

Wenn hingegen 639 Baarerinnen und Baarer den Gemeinderat in einer Petition während einer Krise bitten, die Parkgebühren nicht zu erhöhen, ist aber nichts zu machen. Dies, obwohl Parkgebühren vollkommen in der Kompetenz des Gemeinderats liegen. Müssen wir Wähler denn in Zukunft lieber Gutachter engagieren, als unsere Anliegen bei unseren gewählten Vertretern vorzubringen?

Georg Meyer, Baar