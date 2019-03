Leserbrief Eine unsinnige Idee und eine falsche Zahl «Der Klimawandel: Glaubenssache, Rechnungs­fehler oder doch Fakt», Reaktionen zum Leserbrief in der «Zuger Zeitung» vom 26. Februar

Sehr geehrter Herr Röllin, nein, ein Verbrennungsmotor verbrennt nicht CO 2 , sondern lässt eine Kohlenstoffverbindung mit O 2 reagieren und erzeugt dabei CO 2 (nachzulesen in Lexika oder online). Das heisst, bei der Verbrennung wird der Luft O 2 entzogen und sie wird mit CO 2 angereichert. Die Idee, dass der Motor CO 2 eliminiert, ist unsinnig.

Daniel Kronauer, Steinhausen

Damit sich Josef Röllin, wie am Schluss des Briefes gewünscht, wieder entspannen kann, nur kurz die wichtigsten Tatsachen: Es ist naturwissenschaftlich unbestritten, dass alle Gase in der Atmosphäre einen Treibhauseffekt bewirken, beispielsweise auch Stickstoff, Sauerstoff und Wasserdampf, die im Text nicht erwähnt werden. Ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt wäre es auf der Erde im Schnitt ungefähr 30 Grad kälter, und das Leben hätte sich höchstens in den Tropen entwickeln können. Der Treibhauseffekt ist allerdings stark von der Art des Gases abhängig. Sehr hoch ist er vor allem bei CO 2 und Methan, bei zwei Gasen, welche durch die menschlichen Aktivitäten in den letzten Jahrzehnten stark angereichert wurden.

Der Anteil Kohlendioxid in der Atmosphäre beträgt aktuell zirka 0,039 Prozent, in vorindustrieller Zeit waren es zirka 0,028 Prozent. Wissenschaftlicher ausgedrückt: In den letzten Jahrzehnten ist der CO 2 -Anteil der Atmosphäre um gut einen Drittel von 280 ppm (Millionstel) auf 390 ppm gestiegen. Die im Leserbrief angegebenen 1,96 Gramm Kohlendioxid pro Liter Luft führen zu einem Luftgewicht von einigen Dutzend Kilogramm pro Liter. In Wahrheit wiegt ein Liter Luft bei geringer Meereshöhe – variabel nach Temperatur und Feuchtigkeit – zirka 1,2 bis 1,4 Gramm. CO 2 ist Endprodukt der Verbrennung des Treibstoffes und damit eine sehr energiearme Verbindung. Es kann nur unter Energieeinsatz wieder in etwas anderes umgebaut werden.

So wie Herr Röllin schreibt, wird er kaum über 100 Kilometer mit konstanter Drehgeschwindigkeit fahren. Vielmehr gehört er wohl zu jenen Automobilisten, welche Maximalgeschwindigkeiten grundsätzlich als Minimalgeschwindigkeiten verstehen, jede Gelegenheit zum Überholen wahrnehmen und durch das unruhige Fahren entsprechend mehr Abgase produzieren. Statt auf den Jungen herumzuhacken, wäre die Kritik in viel stärkerem Masse gegenüber den Mitte-Rechts-Politikern angebracht, welche alle Lösungsansätze gegenüber den oben dargestellten Problemen abblocken, weil sie um ihr vierrädriges Lieblingsspielzeug fürchten. Gute Fahrt, aber passen Sie auf, dass Sie durch das Luftgewicht nicht zermalmt werden!

Jürg Röthlisberger, Cham

Den Leserbrief kann ich nicht unkommentiert lassen. Röllins Angabe, dass Luft schon 1,96 Gramm CO 2 pro Liter enthalte, ist viel zu hoch: 1,96 Gramm pro Liter wären es für reines CO2 bei 0 °C und 1 atm (Atmosphäre). Luft enthält aber nur 0,038 bis 0,04 Volumen-Prozent CO 2 . Tatsächlich sind es dann etwa 0,00073 Gramm (0,73 Milligramm) CO 2 pro Liter Luft. Seine Angabe ist also mehr als 2600-fach zu hoch.

Allein die Tatsache, dass 1 Liter Luft unter Standardbedingungen (20 °C auf Meereshöhe bei 1013,25 hPa) nur 1,225 Gramm wiegt (bei 0 °C und 1 atm etwa 9 Prozent mehr), schliesst ja aus, dass darin 1,96 g CO 2 enthalten sind! Der aufgeführte Wert von 23,8 Kilogramm produziertem CO 2 bei der Verbrennung von 10 Liter Benzin ist grössenordnungsmässig richtig. Die zur Verbrennung der 10 Liter Benzin notwendige Menge Luft enthält schon etwa 72 Gramm CO 2 . Das ist aber vernachlässigbar im Vergleich mit den 23,8 Kilogramm der produzierten Menge CO 2 . Zusätzlich durch den Motor gepresste Luft verändert diese Zahlen nicht.

Helene Gillhof, Cham

Josef Röllin behauptet, dass der Treibhauseffekt «jeder physikalischen Grundlage entbehre und leicht zu widerlegen sei». Diese Aussage und eine falsche Zahl dürfen nicht unwidersprochen bleiben. Der Treibhauseffekt wurde gemäss Wikipedia bereits 1824 durch Joseph Fourier entdeckt. Er hat zunächst nichts mit dem anthropogenen CO 2 -Ausstoss zu tun. Ohne ihn wäre die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Erde nicht +15 °C, sondern –18 °C. Der Treibhauseffekt beträgt also +33 °C und wird dadurch verursacht, dass die heisse Sonne (kurzwellige) Strahlungsenergie auf die Erde einstrahlt, für die die Atmosphäre im Wesentlichen durchlässig ist. Die wesentlich kühlere Erde strahlt bloss einen Teil der (langwelligeren) Strahlungsenergie wieder in den Weltraum ab, denn einige Bestandteile der Atmosphäre sind für diese Strahlung weniger oder gar nicht durchlässig.

So kommt es zu einem Wärmestau und die Atmosphäre heizt sich wie in einem Treibhaus auf. Zu diesen teildurchlässigen Bestandteilen zählen insbesondere Wasserdampf (H 2 O), Kohlendioxid (CO 2 ), Methan (CH 4 ) und Ozon (O 3 ). Wenn wir also seit der Industrialisierung ständig mehr und mehr CO 2 in die Luft blasen (da kommen wir Menschen ins Spiel), erhöhen wir den Treibhauseffekt und damit die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Erde. Mir ist unverständlich, wie Herr Röllin zu seiner Ansicht kommt. Weiter schreibt er, dass in 1 Liter Luft 1,96 Gramm CO 2 enthalten sei. Die Luft enthält zurzeit zirka 400 ppm CO 2 , was 0,04 Volumenprozent entspricht. Umgerechnet enthält 1 Liter Luft (bei 25 °C und Normaldruck) also gerade mal 0,00072 Gramm CO 2 , was 2722-mal weniger ist, als von ihm angegeben.

Ein einfacher Vergleich hätte gereicht, um zu merken, dass da was nicht stimmen kann. 1 Liter Luft wiegt bei den oben erwähnten Bedingungen zirka 1,3 Gramm und kann also unmöglich 1,96 Gramm CO 2 enthalten. Angesichts dieses groben Fehlers erübrigt sich das Eingehen auf die anderen Berechnungen.

Walter Kappeler, Hünenberg