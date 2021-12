Leserbrief Einfach ausgebootet Zur kommenden Zuger Messe

Die nächstjährige Zuger Messe wird unter neuer Prämisse stattfinden. So hat uns dies der neue Verwaltungsrat und die neue Messeleitung auf Ende 2021 mitgeteilt. Es wird in Zukunft kein Heidy & Peter mehr geben. Die bekannte und beliebte Walliser Stube werden sie an der nächsten Zuger Messe vergebens suchen. Man verzichtet in Zukunft, ohne Rücksprache mit uns, auf unsere Dienste. Der auslaufende Vertrag wird nicht erneuert. Beim neuen Konzept wurden wir einfach links liegen gelassen, man setzt auf ein neues Gastroangebot. Eine mehr als 40-jährige erfolgreiche Partnerschaft geht damit zu Ende. Dass die beiden letzten zwei Jahre leider nicht unter einem guten Stern standen, haben wir, die Gastronomen, intensiv zu spüren bekommen. Dass nun aber eine so lange Partnerschaft so aufhört, wie dies nun erfolgt, macht traurig, nachdenklich und entbehrt jeglicher Fairness. Das haben wir, die betroffenen verantwortlichen Personen der Heidy und Peter GmbH, nicht verdient. Aber auch unsere langjährigen und treuen Mitarbeitenden, unsere Lieferanten und Kunden verdienen so einen Abschluss nicht.

Franz P. Iten, Unterägeri