Kolumne U20: Muss man in 20 Jahren noch einkaufen «gehen»? In unserer U-20-Kolumne schreibt Philippe Longpré (17) darüber, wie er sich den Einkauf der Zukunft vorstellt. Philippe Longpré

Es ist mal wieder so weit: Der Kühlschrank ist leer, und es muss eingekauft werden. An einem Samstagnachmittag hätte ich lieber etwas anderes gemacht, aber leider ist niemand anderes zu Hause. Ich nehme meine Taschen und mache mich auf den Weg Richtung Einkaufszentrum. Etwas genervt dränge ich mich durch die Menschenmenge und packe alles ein, was ich brauche. Dank der heutigen Technologie kann ich alles, was ich einpacke, direkt scannen. Nachdem ich hoffentlich alles auf der Liste eingepackt habe, begebe ich mich zur Kasse. Auf dem Weg dorthin lächeln mich ein paar Süssigkeiten an, welchen ich nicht widerstehen kann.

Philippe Longpré Bild: PD

Während ich mühelos meine Waren in wenigen Sekunden bezahlen kann, überlege ich mir, ob ich das in zwanzig Jahren noch machen muss. Als ich noch ein Kind war, musste ich das lange Warten vor der Kasse aushalten. Ich schaute mich ungeduldig um, ob die Kasse nebenan noch geöffnet würde. Heutzutage wird alles automatisiert.

Kann ich in 20 Jahren alles online bestellen? Oder muss man in 20 Jahren noch einkaufen «gehen»? Schon heute kann man praktisch alles im Internet bestellen. Längst kann man auch online Lebensmittel kaufen. Die Frage stellt sich: Warum gehen wir trotzdem noch einkaufen? Die Coronapandemie hat das Online-Shopping verstärkt. Viele Risikopersonen konnten nicht einkaufen gehen. Um den Kontakt mit anderen Menschen zu vermeiden, haben sie die Lebensmittel nach Hause bestellt. Dieses digitale Einkaufsverhalten wird sicher auch nach der Pandemie noch nachwirken.

Auf dem Bus nach Hause schaue ich nachdenklich meine Taschen an. Irgendwie hat man immer das Gefühl, dass man etwas vergessen hat. Ich überlege mir, dass es eines Tages der letzte Tag sein wird, an dem ich einkaufen gehe. Einkaufen ist zwar Stress, doch ich werde es vermissen. Als ich den Bus verlasse, merke ich gerade, dass ich die Tomatensauce vergessen habe. Na ja, vielleicht hat das digitale Einkaufen doch Vorteile.