Vereine/Verbände Einsamkeit betrifft nicht nur ältere Menschen Die City Kirche Zug widmete einen Abend dem Tabuthema Einsamkeit mit Podiumsdiskussion und einem Film.

Von links: Ursula Brunner, Filmemacherin, Walter Reichlin, Protagonist im Film, Sandra Heine, Leiterin Café «d’Bauhütte».

Die City Kirche Zug lud zu einem Abend ein, der dem Tabuthema Einsamkeit gewidmet war. Als Einstieg wurde der feinfühlig gedrehte Fernsehfilm von Ursula Brunner gezeigt, in dem vier Personen von ihrem Umgang mit der Einsamkeit berichten: Tabu Einsamkeit – Geschichten über das Alleinsein. Rund 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung erlebt häufig Gefühle der Einsamkeit. Ob alt oder jung – es kann jeden treffen, unabhängig von der Bevölkerungsschicht.

In der anschliessenden Podiumsdiskussion wurden verschiedene Aspekte der Einsamkeit beleuchtet. Grundsätzlich ist Einsamkeit ein bedrückendes Gefühl, das einem Hoffnung, Antrieb und Lebensfreude nimmt und traurig stimmt. Einsamkeit schadet der Gesundheit und wird damit auch zum wirtschaftlichen Faktor. Einsamkeit gehört zu den drei Topthemen bei der «Dargebotenen Hand», verschärft im Coronajahr. Entgegen der landläufigen Meinung, dass nur ältere Menschen von Einsamkeit betroffen sind, steigt die Einsamkeit ganz besonders unter jungen Menschen. Ausgerechnet die digital vernetzte Bevölkerungsgruppe ist einsam. Es ist eine Einsamkeit, die mit einer Gesellschaft zu tun hat, die immer digitaler, individualistischer und auch unverbindlicher wird.

Wir als Gesellschaft könnten an kleinen Orten beginnen, der Einsamkeit entgegenzuwirken, indem wir Menschen Aufmerksamkeit schenken, die neu im Arbeitsumfeld, im Verein oder im Freundeskreis sind, und ihnen damit den Einstieg erleichtern. Oder indem man das Thema grundsätzlich thematisiert.

Neu eröffnetes Café für Begegnungen

Das neue Café «d’Bauhütte – Begegnung. Beratung» in Zug ist ein Ort, an dem sich Menschen begegnen können. Die katholische und reformierte Kirche Zug haben dieses Angebot auch als Mittel gegen die Einsamkeit initiiert. Die im Film genannten Institutionen gibt es auch in Zug: KISS Nachbarschaftshilfe Zug, Fachbereich Psychiatrische Pflege der Spitex Zug, die Website www.sozialkontakt.ch oder Telefon 143. Hilfe gibt es auch bei Pfarreien und Bezirken der Kirchen.