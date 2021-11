Vereine&Verbände Weihnachtspäckli – gemeinsamer Einsatz für Menschen in Not Rund 100 Weihnachtspäckli stapelten sich am vergangenen Samstag bereits in der Evangelischen Freikirche in Steinhausen – bereit zum Transport mit der «Aktion Weihnachtspäckli» nach Osteuropa.

Die Weihnachtspäckliaktion hat wieder gestartet. Bild: PD

An einem Samstagabend gegen Ende Oktober versammeln sich einige Teenager, welche die Evangelische Freikirche Zug besuchen in den Gemeinderäumen in Steinhausen. An diesem Abend ist ein ganz besonderes Programm geplant. Zusammen mit Silvia Massei packten die Jugendlichen Päckli für die «Aktion Weihnachtspäckli». Selbstgestrickte Socken von «Anni», Schokolade, Spielsachen und viele weitere Artikel werden liebevoll in Kartonschachteln verpackt und mit Geschenkpapier umwickelt. «Ich engagiere mich für die Weihnachtspäckli aus Überzeugung!», erläutert die begeisterte Silvia Massei. «Denn die Hilfe kommt an!»

Der «Berg» an Weihnachtspäckli wächst auch am 13. November 2021 weiter. Engagierte Personen aus Steinhausen und Umgebung bringen weitere Päckli zur Evangelischen Freikirche. Nach dem letzten Sammeltag in Steinhausen (Sonntag, 21. November 2021) werden die Weihnachtspäckli zusammen mit über 100000 weiteren aus der ganzen Schweiz auf Lastwagen verladen und nach Osteuropa transportiert. Die langjährigen, lokalen Partner der vier Schweizer Hilfswerke, welche hinter der «Aktion Weihnachtspäckli» stehen, verteilen die Weihnachtspäckli an die bedürftigen Kinder und Erwachsenen in die 7 osteuropäischen Lander wie Rumänien, Ukraine und Moldawien. Für viele Empfänger ist es das einzige Geschenk zu Weihnachten.

Bilder, Geschichten und weitere Informationen zur «Aktion Weihnachtspäckli» finden Sie unter www.weihnachtspäckli.ch. Abgegeben werden können die Standard-Päckli bei der Evangelischen Freikirche Zug in Steinhausen, beim Bahnhof 5, bis am Sonntag, 21. November 2021.