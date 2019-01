Asylunterkunft: Einsprecher fordern einen kleineren Bau Die Mitglieder der IG Bösch-Rothus, die gegen den Neubau der Asylunterkunft im Bösch in Hünenberg Beschwerde geführt haben, sind uneins mit dem Gemeinderat. Rahel Hug

Im Bösch in Hünenberg ist einen Neubau als Asyunterkunft geplant. (Bild: Werner Schelbert, 21. September 2016)

Kürzlich gab die Gemeinde Hünenberg bekannt, dass der Zuger Regierungsrat eine Beschwerde gegen den Neubau der Asylunterkunft im Bösch gutgeheissen hat. Der Gemeinderat muss nun nochmals über die Bücher. Auf Anfrage zeigte sich der Gemeinderat überrascht über die Begründung des Entscheids. Die von den Beschwerdeführern geltend gemachten Gründe seien materiell-rechtlich kaum bis gar nicht behandelt worden. Die Gutheissung sei vor allem aus formellen Gründen erfolgt, weil der für das Gebiet bestehende Bebauungsplan aus dem Jahr 1993 zu wenig beachtet worden sei.

Inzwischen haben sich auch die Einsprecher geäussert. In einer Mitteilung schreiben die Mitglieder der IG Bösch-Rothus, der Gemeinderat interpretiere die Gutheissung der Beschwerde in einer «nicht nachvollziehbaren Art». Gemäss Bebauungsplan befinde sich das Grundstück in einem landwirtschaftlich empfindlichen Gebiet. «Das heisst, für das Projekt hätten strengere Massstäbe im Interesse des Landwirtschafts-, Natur- und Heimatschutzes gestellt werden müssen.» Die IG schreibt, dass sich der Gemeinderat dafür selber strengere Massstäbe hätte ansetzen müssen, als diese für Bauten in der Wohn- und Gewerbezone üblich sind. An der Gemeindeversammlung Ende 2015 wurde über einen Kredit von 1,4 Millionen Franken für eine Asylunterkunft mit 14 Zimmern à zwei Personen abgestimmt. «Die Gemeinde hat jedoch ein Baugesuch mit neu 17 Zimmern à 2 bis 3 Personen, ohne genügend Parkplätze, Einhaltung der Freiflächen, ohne Spielplätze, Aufenthaltsraum und Berücksichtigung der Verkehrssituation (Ein- und Ausfahrt) eingereicht und sich selber bewilligt», schreiben die Einsprecher. «Diese Mängel können in einem neuen Projekt, nach unserem Ermessen, nur im Zusammenhang mit einer Verkleinerung des Gebäudes behoben werden.» Die IG spricht auch die Art des Gebäudes an – vorgesehen war ein Containerbau. «Dies ist der minderwertigste Gebäudetyp und entspricht nicht dem erwähnten Bebauungsplan. Dazu würde mit einem Containerbau dem Wunsch des Gemeinderats für eine Aufwertung der Industriezone Bösch in keiner Weise gerecht.»

Ist ein Neubau überhaupt noch nötig?

Die Gruppe aus Anwohnern stellt auch die Frage, ob man nicht die fehlenden Plätze für Asylsuchende in unterbelegten Unterkünften dazumieten könne, statt ein neues Zentrum zu bauen – dies angesichts der rückläufigen Asylanträge. «Es ist wünschenswert, dass sich der Gemeinderat diese Kostenrechnung erstellen lässt und uns Mitbürgern das Resultat kommuniziert.»