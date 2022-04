Eishockey Das Public Viewing kehrte auf den Arenaplatz vor der Bossard-Arena zurück Der EVZ steht erneut im Playoff-Final. Um den vielen Fans, welche an kein Ticket kommen, das gemeinsame Match-Erlebnis zu ermöglichen, wird für alle Heim- und Auswärtsspiele ein Public Viewing organisiert.

Mit dem 2:1-Sieg nach Verlängerung in Davos vom Donnerstag erreichte der EVZ zum dritten Mal in Folge (2019/2021/2022) den Final. In der Spielzeit 2019/2020 fielen die Playoffs bekanntlich aus. Der diesjährige Playoff-Final zwischen dem EV Zug und den ZSC Lions beginnt am kommenden Montag um 20 Uhr.

Da der EVZ die Qualifikation auf dem 1. Platz abschloss, können die Zentralschweizer die Best-of-seven-Serie zu Hause beginnen. Die Heimspiele in der Bossard-Arena werden einmal mehr ausverkauft sein. Der EVZ organisiert aber wie schon 2019 und 2017 ein Public Viewing auf dem Arenaplatz vor der Bossard-Arena. Der Festbetrieb beginnt gemäss einer Mitteilung des EVZ jeweils an den Spieltagen um 17.30 Uhr.

Wer zuerst vier Partien gewinnt, wird Meister

Die Playoff-Final-Spieltage sind wie folgt geplant: Montag, 18. April, Mittwoch, 20. April, Samstag, 23. April, Montag, 25. April, Mittwoch, 27. April, Freitag, 29. April und Sonntag, 1. Mai – Die Partien beginnen um 20 Uhr. Wer zuerst vier Spiele gewinnt, der ist Schweizer Meister 2022.

Der Festbetrieb auf dem Arenaplatz bei der Bossard-Arena endet jeweils um 23 Uhr. Er läuft jedoch weiter, wenn ein Spiel erst in der Overtime entschieden wird. Der Eintritt auf das Festgelände ist gratis. Zudem gibt es vor den EVZ-Heimspielen auf dem Arenaplatz eine Warm-up-Show. (mo)