Eishockey Die EVZ Academy ist zurück – auch dank Goalie Lucas Rötheli Der 19-Jährige hofft auf ein Aufgebot für die U20-WM. Zuletzt musste er allerdings zwangspausieren.

Lucas Rötheli konnte zuletzt wegen einer Hirnerschütterung nur zuschauen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 4. Dezember 2020)

Die EVZ Academy belegt dank eines starken Spätherbsts derzeit Platz 9 in der Swiss League. Auch Keeper Lucas Rötheli hatte seinen Anteil daran. Er hat allerdings seit dem 30. November nicht mehr spielen können.

«Ich habe im Spiel gegen die GCK Lions eine Hirnerschütterung erlitten. Das war doppelt schmerzlich. Nicht zu trainieren und spielen, ist schlimm.»

Er hoffe, nun wieder grünes Licht für Einsätze zu erhalten.

Röthelis Zwischenbilanz in Bezug auf das Team? «Nach einem schlechten Start in die neue Meisterschaft konnten wir ab Ende Oktober auch resultatmässig überzeugen. Es war ein Reifeprozess, den wir durchmachen mussten. Wir befanden uns in der Findungsphase, wussten aber immer um unsere Qualitäten. Wichtig war, dass wir den Glauben nie verloren haben. Auch in einer Phase mit vielen Niederlagen haben wir viel Teamgeist bewiesen.»

Auch namhafte Mannschaften geschlagen

Dank der Erfolge gegen La Chaux-de-Fonds (6:4), Visp (3:2), Langenthal (3:2), Thurgau (3:2), Sierre (3:1), GCK Lions (3:1) und Winterthur (3:1) hievte sich das zuvor sieglose Team von Headcoach Fabio Schumacher in Gefilde, die zur Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigen – also über den letzten Platz. Die Reserve auf das Schlusslicht Ticino Rockets beträgt derzeit acht Zähler. «Die Pre-Playoffs sind unser erstes Etappenziel. Dann wollen wir uns für die Playoffs qualifizieren», sagt Lucas Rötheli und ergänzt: «Das ist kein unmögliches Unterfangen, wie die jüngsten Auftritte zeigen. Wir können mit unseren Mitkonkurrenten mithalten und am Tag X, wenn alles stimmt, auch einen Grossen der Liga ärgern.»

Das Pendel kann aber auch schnell auf die andere Seite ausschlagen, wie sich am Sonntag zeigte, als es gegen La Chaux-de-Fonds eine 0:6-Klatsche absetzte. Was muss besser werden in den nächsten Partien? «Wir machen immer noch individuelle Fehler und uns das Leben schwer. Wir bewahren auch nicht die nötige Ruhe in gewissen Spielphasen und müssen wieder vermehrt versuchen, einfach zu spielen», sagt Rötheli. Weiter geht es für die EVZ Academy in der laufenden Woche mit den Partien in Visp am Dienstag (19.45 Uhr, Lonza Arena) und am Samstag gegen Langenthal (18.45 Uhr, Bossard-Arena).

In Cham ist der Kickoff zur WM

Am kommenden Montag beginnt mit dem Zusammenzug der U20-Nationalmannschaft im Chamer Leistungszentrum OYM die Vorbereitung auf die WM in Kanada, die am 25. Dezember eröffnet wird. Lucas Rötheli hofft auf eine Berücksichtigung dafür. Er ist überzeugt:

«Ich habe zuletzt mit guten Auftritten sicher Werbung in eigener Sache gemacht. Die Chancen, dass ich nach Übersee fliegen kann, sind intakt.»

Wer dem WM-Kader angehört, wird kurz vor Weihnachten bekannt gegeben.

Für Lucas Rötheli, den Sohn des einstigen Zuger NLA-Meistercaptains André Rötheli, geht es in den kommenden Wochen und Monaten auch darum, sich für andere Vereine zu empfehlen. Wie bereits länger bekannt ist, zieht sich die EVZ Academy nach der Saison vom Spielbetrieb der Swiss League zurück.