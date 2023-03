Eishockey Die EVZ-Junioren schaffen in der Playoffserie den Ausgleich Im Viertelfinal gegen den HC Davos steht es nun 1:1. Am Ende mussten die Zuger etwas zittern.

Die U20-Mannschaft des EV Zug errang in der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen Davos den ersten Sieg. Damit glichen die Zentralschweizer die Serie zum 1:1 aus. Die erste Partie hatten die Zuger, welche die Qualifikation auf dieser Nachwuchsstufe von A bis Z dominiert hatten, zu Hause mit 2:4 verloren. Nun gewannen sie in Davos mit 6:3 (2:0, 2:2, 2:1).

Zugs Trainer Fabio Schumacher kann zufrieden sein. Bild: Matthias Jurt

Mit dem Anschlusstreffer zum 3:4 machten die Bündner die Partie nochmals spannend. Doch Jan Schwendeler (52. Minute) und Louis Betschmann (58.) sicherten den Zugern den Sieg.

Das nächste Spiel findet am Mittwoch im OYM in Cham statt, Matchbeginn ist um 20.15 Uhr. In den anderen Viertelfinals führen die ZSC Lions gegen Rapperswil mit 2:0, bei Lugano gegen Kloten sowie Langnau gegen Ambri steht es 1:1. (mo)