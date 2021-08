Eishockey Die Trophys für den Nachwuchs sollen trotz des Abgangs von Raphael Diaz beim EVZ weiterleben Kürzlich haben in der Bossard-Arena in Zug fast 100 junge Eishockey-Spieler am traditionellen Trainingstag teilgenommen. Auch auf dem Golfplatz waren die verfügbaren Plätze ausgebucht.

Die Unterschrift von Raphael Diaz ist bei den Autogrammjägern gefragt. Bild: PD

Die Eishockey-Begeisterung kennt in der Zentralschweiz nach dem zweiten Meistertitel des EV Zug keine Grenzen. Das zeigte sich bei der kürzlich durchgeführten, fünften Raphael-Diaz-Hockey-Trophy. Es waren alle verfügbaren Plätze für Nachwuchsspieler mit Jahrgang 2011 besetzt. Jene stammten von verschiedenen Klubs aus der Zentralschweiz.

Alle Nachwuchsspieler verbringen bei der Trophy einen Tag mit Raphael Diaz auf dem Eis der Bossard-Arena. Höhepunkt war einmal mehr ein Turnier. Die jungen Akteure bekamen auch ein Matchdress. Diese hatten Farben, wie sie bekannte Teams in der National Hockey League überziehen. Diese Leibchen konnten die Nachwuchsspieler im Nachgang der Veranstaltung mit nach Hause nehmen.

Die Teilnehmer an der Hockey-Trophy freuen sich. Bild: PD

Golfspieler sorgen für das Geld

Für die Teilnehmer war der Tag mit Raphael Diaz gratis. Das Geld für diesen Event mit dem Captain der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft stammt aus der Diaz-Golf-Trophy. Dieses Turnier wurde im Golfpark in Holzhäusern ausgetragen. Wie Florian Zimmermann, der diese Veranstaltung seit 2014 mit Raphael Diaz organisiert, auf Anfrage erklärte, seien dort auch in diesem Jahr alle verfügbaren Startplätze genutzt worden. Somit spielten 96 Golferinnen und Golfer um die Wette.

Es gab dabei einen sogenannten Kanonenstart. Das heisst, alle Starter verteilten sich auf der verfügbaren 18-Loch-Anlage im Ennetsee. Gemäss Zimmermann ist in den Jahren, seit die Golf-Trophy stattfindet, ein Betrag von rund 300'000 Franken zusammengekommen. In dieser Summe sind die rund 61'000 Franken der diesjährigen Trophy-Austragung schon eingerechnet.

Über 61'000 Franken sind zusammengekommen. Bild: PD

Beträge werden über verschiedene Kanäle ausbezahlt

Die an der Golf-Trophy generierten Gelder werden einerseits für die Hockey-Trophy aufgewendet, andererseits für das Drumherum des Golfturniers. Der grösste Teil der Gelder geht aber in den Eishockey-Pool. So unterstützt Raphael Diaz auch die Stiftung Hockey Academy, welche aus der Stiftung Enfi (Eishockey Nachwuchsförderung Innerschweiz)- hervorgegangen ist. Bisher wurden über 100'000 Franken aus den Erträgen der Golf-Trophy an die Stiftung überwiesen. Zudem können sich Eltern, die gewisse fürs Eishockeyspielen notwendige Ausrüstungsgegenstände oder den Vereinsbeitrag zu wenig Geld haben, sich auf Website von Raphael Diaz melden.

Auf die Frage, ob der Hockey-Trophy wie auch die Golf-Trophy im kommenden Jahr trotz seines Abgangs beim EVZ stattfinden werden, sagt der Namensgeber des Turniers: «Ich will diese Events weiterhin ausrichten.» Der langjährige Zuger Captain spielt ab der neuen Saison in Fribourg.