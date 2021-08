Eishockey Dreitägiges Fest zu Ehren des Schweizer Meisters EVZ – Zutritt gibt es allerdings nur mit Covid-Zertifikat Vom 13. bis zum 15. August veranstaltet der EVZ einen Sommerevent. Am Freitag und Samstag gibt es auf dem Arenaplatz Festbetrieb und Livemusik, im Stadion finden zwei Eishockeyspiele statt. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie.



Am 7. Mai feiern die Zuger Spieler in der Bossard-Arena den zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Bild: Jan Pegoraro

(bier) Über drei Monate nach dem Titelgewinn richtet der EVZ seine offizielle Meisterfeier aus, die Verzögerung ist der Covid-19-Pandemie geschuldet. Die Festivitäten dauern ein Wochenende lang. Am Samstagnachmittag, 14. August, findet in der Bossard-Arena ein Showmatch mit den Meisterspielern von 1998 und 2021 statt. So kehren laut einer Mitteilung des Vereins beispielsweise Misko Antisin, Patrick Sutter und Jörg Eberle an ihre alte Wirkungsstätte zurück und werden gemeinsam mit Jan Kovar, Grégory Hofmann und Raphael Diaz auf dem Eis stehen.

Die Feierlichkeiten starten bereits am Freitagabend mit dem Freundschaftsspiel zwischen dem EVZ und den Adler Mannheim sowie der Präsentation der neuen Spieler für die Saison 2021/22. Zum Abschluss des Sommerevents gibt es am Sonntag auf dem Arenaplatz einen Familientag mit Kinderattraktionen und -konzerten.

Das Festprogramm Mitte August. Bild: Screenshot EVZ-Ho

Der Zutritt zum Festgelände (inklusive Stadion) wird laut dem Klub an allen Tagen nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat (ab 16 Jahren) und Ausweisdokument (alle) gewährt. Für Freitag und Samstag wird zudem ein Ticket benötigt, das sowohl zum Einlass ins Stadion als auch auf das Festgelände berechtigt. Tickets können auf der Vereinswebsite bestellt werden.