Eishockey EVZ-Fans ziehen Bilanz kurz vor den Playoffs: Von «Wir sind etwas besorgt» zu «Alles ist möglich» Diverse Fanklubs sowie die Dachorganisation Herti Nordkurve geben Auskunft über die aktuelle Stimmung, die Besucherzahlen der Champions Hockey League und das EVZ-Frauenteam.

EVZ-Fans feuern die Mannschaft an den Playoffs 2022 an. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 29. 3. 2022)

Direkte Qualifikation für die Playoffs oder der Umweg Pre-Playoffs für den EV Zug? Diese Frage wird nach dem letzten Qualispiel am Samstag in Lausanne beantwortet sein. Es ist ein Kampf bis zum Schluss. Im Jahr zuvor hat man die Regular Season auf Platz eins beendet und erfolgreich den Meistertitel verteidigt. Wie ist die Stimmung aktuell bei den Fans?

«Die Stimmung ist sehr gut und wir sind verhalten optimistisch», sagt Remo Caderas, Mitglied des Fanklubs Bünderland. Das Potenzial in der Mannschaft sei da, und in den Playoffs sei alles möglich. Ähnlich sieht es auch Stefan Christen, Präsident der «Blue Boys Engelberg»: «Die Stimmung innerhalb des Fanklubs ist hervorragend, wenn auch etwas besorgt.» Der Präsident von «Pilatus Luzern» Christof Bättig beschreibt sie als Wechselbad zwischen optimistisch und pessimistisch.

Weniger Rivalität, unbekannte Gegner und geringere Bedeutung

Doch es gibt auch Lichtblicke. In der Champions Hockey League (CHL) ist man beispielsweise zum ersten Mal seit deren Gründung 2014 in den Halbfinal vorgestossen und am späteren Sieger Tappara Tampere gescheitert. Was jedoch auffällig ist, dass bei diesen Spielen deutlich weniger Zuschauende vor Ort waren als bei Meisterschaftspartien. Was könnten mögliche Gründe dafür sein?

Sevi Trösch. Bild: PD

«Das wird fleissig diskutiert, warum das so ist», sagt Sevi Trösch. Er ist Präsident der Dachorganisation Herti Nordkurve Zug (HNK), die ein Bindeglied zwischen der Fanszene und dem Klub ist. «Die Champions Hockey League hat nicht die Bedeutung in der Schweiz, die sie eigentlich verdient hätte.» Weitere Gründe, die genannt werden, sind fehlende Rivalität und unbekannte Gegner.

«Im Gegensatz zum Fussball kennt man oft die gegnerischen Teams nicht», so Christof Bättig vom Fanclub Pilatus Luzern. Caderas bringt noch einen weiteren Punkt ein: «Ein Grund könnte sein, dass Zug immer dabei und leider bis diese Saison nie besonders erfolgreich war».

Die Herti Nordkurve Zug (HNK) Der Verein HNK wurde im Sommer 2021 gegründet. Ihr Ziel ist es, die Kommunikation zwischen den Fanklubs, Fan-Gruppierungen und dem EVZ zu koordinieren sowie zu verbessern. Zum Verein gehören Gönnervereinigungen, sieben Fangruppierungen sowie neun Fanklubs. Weitere Infos finden Sie unter www.hnk-zug.ch

Nicht nur CHL-Spiele, sondern auch Auswärtsmatches in der Meisterschaft werden eher weniger besucht, davon ausgenommen sind die Playoffs. Zu den Spielen stehen jeweils Fancars bereit. «Wir würden es sehr begrüssen, wenn mehr Leute an die Auswärtsspiele kommen würden», sagt Trösch.

Noch zu viele Fragen offen

Ab nächster Saison wird es wieder ein Frauenteam geben, das in der zweithöchsten Liga spielen wird. Werden die Fanklubs dessen Partien besuchen? «Schwierig zu sagen. Es sind noch zu viele Fragen offen», so Christof Bättig. Er zählt unter anderem den Austragungsort, Uhrzeit und Eintrittspreise auf. Alle Fanklubverantwortlichen erwähnen zudem, dass einem die Zeit fehlen werde, neben den 52 Qualispielen des Männerteams.

Wie könnten mehr Besuchende angelockt werden? «Wenn das Frauenspiel um 17 Uhr ist und das der Herren um 19.45 Uhr könnte man es gut kombinieren», sagt Trösch. Remo Caderas vom Fanklub Bünderland ergänzt: «Als Ansporn wäre es schön, wenn der EVZ die Frauenspiele ins Saisonabo der Herren integrieren würde, dies würde sicher von Anfang an mehr Zuschauer bringen».

Der Erfolg ist nicht selbstverständlich

Zurück zur Situation in der laufenden Saison in der National League ist: «Dass es nicht immer so weitergehen kann, wie in den letzten Jahren, wusste jeder», so Bättig. Das bestätigen auch die anderen beiden. «Die Mannschaft war jahrelang der Jäger, nun ist sie der Gejagte. In diese Rolle muss man zuerst hineinwachsen», erklärt Stefan Christen von den «Blue Boys Engelberg».

«Im Nachhinein wird einem bewusst, was der EVZ alles erreicht hat und dass der Erfolg nicht selbstverständlich ist», so Sevi Trösch. «Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir von den Sitz- bis zu den Stehplätzen die Unterstützung aller Fans brauchen.»