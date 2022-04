Eishockey Extrem cool: Das U20-Team des EVZ hat den Meistertitel gewonnen und dabei auch seinen Trainer überrascht Als Sechste die Playoffs begonnen, schalteten die Zuger auf dem Weg zum Pokal Bern, Biel und Lugano aus. In der Finalserie gegen die Tessiner zeigte das Team von Corsin Camichel enorme Nervenstärke.

Die Zuger recken den Pokal zum zweiten Mal in Folge empor. Bild: Philipp Hegglin Sports Photography (Zug, 1. April 2022)

So viel freies Eis vor sich wie am 1. April hatte der Zuger U20-Stürmer Louis Betschmann wohl zu keiner Zeit in der sehr engen Playoff-Final-Serie gegen Lugano. Sein Tor verhalf den Zugern zum dritten und alles entscheidenden Overtime-Sieg im vierten Spiel in dieser Serie. Betschmann war schon beim EVZ-Titelgewinn vor einem Jahr mit dabei. In der Saison 2018/19 stand er zudem im U17-Elit-Team, das den Meistertitel holte.

«Wir haben uns durchgekämpft», ordnet der U20-Elit-Trainer des EVZ Corsin Camichel die siegreiche Partie mit der Distanz von drei Tagen ein. Er fügt auch noch an, dass «wir gute Playoffs gespielt haben». Camichel ist eher nicht der Mann, der den Zampano an auf der Bank gibt. Der ehemalige Profispieler will dann auch noch erwähnt haben, dass seine Mannschaft «ein wenig müde» gewesen sei.

Alle Siege in der Verlängerung

Für das Jubeln nach dem Sieg in der entscheidenden Partie (2:1) reichten die Batterien aber. Die Spieler lagen sich in den Armen. Da ein Foto, da eine Momentaufnahme und später dann reichten sich die Zuger den Meisterkelch weiter.

Video: Marco Morosoli

Der Weg in den Playoff-Final war steinig. Die nach der Qualifikation sechstplatzierten Zentralschweizer räumten zuerst Bern (3. Platz) und Biel (2. Platz) aus dem Weg. Die Finalserie gegen Lugano begann Camichels Team mit einer Niederlage. In der zweiten Begegnung verspielten die Zuger in der letzten Minute einen Zweitore-Vorsprung, korrigierten diesen Lapsus aber und gewannen in der Verlängerung. Auch in den nächsten zwei Matches gelang ihnen der Sieg in Overtime. Camichel sagt, dass er solches noch nie erlebt habe.

Swiss-League-Spieler stiessen dazu

Vom EVZ-Nachwuchschef Andreas Tresch erhielt der Trainer viel Lob: «Es war eine ausgezeichnete Leistung des Headcoaches.» Dazu gehört natürlich auch sein ganzer Staff. Tresch sagte zur Saison 2021/22: «In der Regular Season konnten wir mit einem jungen Kader eine gute Leistung abrufen, sodass wir später, als die Swiss-League-Spieler dazu stiessen, eine sehr gute Basis an jungen, aber auch schon etwas erfahrenere Spieler hatten.»

Tresch erwähnt auch, dass «es schwieriger war, den Titel zu verteidigen, als diesen nach Jahren wieder einmal nach Zug zu holen». Die Herausforderung ist dann noch grösser, die Titel von 2021 und 2022 zu verteidigen. Insgesamt hat der EV Zug fünf Elite-Titel geholt: 1994, 2003, 2004, 2021 und 2022.

Es ist der insgesamt fünfte Titel für die Zuger bei den ältesten Junioren. Bild: Philipp Hegglin Sports Photography (Zug, 1. April 2022)

Wie das im Nachwuchs so ist, hat die nächstjährige U20-Mannschaft wieder ein ganz anderes Gesicht. Anstelle von Corsin Camichel übernimmt der zuletzt als EVZ-Academy-Trainer engagierte Fabio Schumacher den Posten des Headcoaches. Camichel erhält die Aufgabe als «Head of Development» auf der Stufe Hockeyschule bis U15-Elit.