Eishockey-Final Fans sollen am Samstag zum EVZ-Training gehen – am Abend werden 6500 T-Shirts gratis verteilt Vor dem dritten Spiel der Finalserie gegen die ZSC Lions ruft die Fanklub-Dachorganisation die Fans der Zuger zur totalen Hingabe auf, auch farblich.

Blick in die Fankurve beim ersten Finalspiel gegen die ZSC Lions. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 18. April 2022)

«Es wird Ziit die Serie z'chehre!» Der Aufruf der Fanklub-Dachorganisation Herti Nordkurve (HNK) an das EVZ-Team ist unmissverständlich. Nach dem 0:2 in der Serie gegen die ZSC Lions ist am Samstag in Zug ein Sieg Pflicht, um das ganz grosse Zittern abzuwenden.

Die Zuger Helden von Morgen werden vor dem Spiel geehrt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 18. April 2022)

Bei der Umsetzung des Vorhabens will die HNK die Mannschaft nicht allein lassen. Einerseits ruft sie auf Facebook zum Besuch des Morgentrainings am Samstag ab 10.45 Uhr auf.

Andererseits kündigt sie an, am Abend beim Match 6500 blaue Finalshirts gratis verteilen zu wollen. Das Ziel: Das ganze Stadion – mit Ausnahme der ZSC-Fans natürlich – soll in Blau wie eine Wand hinter dem EVZ stehen.

Die Partie am Samstag ist natürlich längst ausverkauft. Vor der Bossard-Arena wird es aber, wie bei jedem Finalspiel, ein Public Viewing geben. Der Barbetrieb beginnt um 17.30 Uhr.