Eishockey Mats Alge und die EVZ Academy sind im Ungewissen wegen der Pandemie – die Ziele aber bleiben klar Infolge zahlreicher Coronafälle sind in der Swiss League fast alle Partien der vergangenen Tage verschoben worden. Mats Alge hofft derweil auf Einsätze mit einem anderen Team.

Mats Alge (am Puck) spielt um seine Zukunft. Bild: Matthias Jurt (Zug, 29. Oktober 2021)

Mats Alge brennt auf das nächste Spiel mit der EVZ Academy. Er weiss allerdings nicht, wann dieses stattfinden wird. Denn Coronafälle in zahlreichen Teams sorgten in den letzten Tagen für einen Meisterschaftsunterbruch in der Swiss League. Alge sagt:

«Wir hoffen, bald wieder spielen zu können.»

Der 18-jährige Stürmer, der in Rapperswil aufwuchs und im Nachwuchs der St.Galler seine Freude und Leidenschaft zum Eishockey entdeckte, spielt bereits seine vierte Meisterschaft beim EVZ im Nachwuchs. In der laufenden Saison kommt er erstmals in der Swiss League zum Einsatz. Die Academy kämpft um einen Platz in den Pre-Playoffs (Ränge 7 bis 10). Aktuell steht das Team auf dem neunten Platz mit 28 Punkten, das Schlusslicht Ticino Rockets hat 17 Zähler bei einem Spiel mehr auf dem Konto.

«Es gefällt mir sehr gut hier und ich fühle mich glücklich», sagt Mats Alge zu seiner Situation in Zug. Der Vertrag des Centers läuft mit dem Rückzug der EVZ Academy Ende Saison aber aus. «Meine Zukunft ist noch offen. Mit guten Leistungen in der Swiss League und im U20-Elit-Team kann ich meine Zukunft in die richtigen Bahnen lenken», sagt er. Mit den ältesten Junioren ist für Freitag die nächste Partie angesetzt. Die Zuger sind derzeit im fünften Rang, neun Punkte hinter Leader Biel liegend. Mats Alge beendet im Sommer seine kaufmännische Lehre, er macht aber kein Geheimnis aus seinem Berufswunsch: «Eishockeyprofi zu werden, das ist mein Ziel. Ich will eines Tages den Sprung in ein Team in der National League schaffen. Ein Engagement in der NHL ist ein grosser Traum von mir.»

Vorbild spielt in Russland

Mats Alge, der neben der Bossard-Arena in einer Spieler-Wohngemeinschaft lebt, ist Anhänger des Russen Pavel Datsyuk. Der 43-Jährige spielte während vieler Saison in der NHL bei den Detroit Red Wings und gehört aktuell dem Kader von Automobilist Jekaterinenburg (Kontinental Hockey League) an. «Datsyuk hat zweimal den Stanley-Cup gewonnen und war auch mit der russischen Nationalmannschaft an Weltmeisterschaften und bei Olympischen Spielen sehr erfolgreich», weiss der Fan Mats Alge.

Alges Palmarès weist noch kleinere Erfolge aus. Er wurde im Frühling 2021 mit der U20-Elit-Mannschaft der Zuger Schweizer Meister. Das bezeichnet er als den schönsten Moment seiner bisherigen Laufbahn. In der laufenden Saison strebt er die Titelverteidigung an.

«Ich will um die Goldmedaille mitspielen. Ein anderes Ziel können wir gar nicht verfolgen.»

Auch international erlebte der U18-Internationale mit der Weltmeisterschaft in Dallas im vergangenen Frühling ein Highlight. «Mein Ziel wird es nun sein, den Sprung in die U20 zu schaffen und im nächsten Winter an die Weltmeisterschaft zu reisen.» Diese wird im Land stattfinden, wo sein Vorbild Datsyuk spielt, genauer in Novosibirsk.