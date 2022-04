Eishockey Wird der EVZ Meister, gibt es eine Freinacht Wird der EV Zug am Sonntag, 1. Mai, Schweizer Meister, gilt es zu feiern. Der Zuger Stadtrat will dies ermöglichen.

Es ist bewundernswert, wie sich das Team des EVZ in dieser Finalrunde zurückgekämpft hat. Der Stadtrat von Zug fiebert mit dem EVZ mit und sieht einem möglichen erneuten Titelgewinn am kommenden Sonntag in der Bossard Arena mit grosser Freude entgegen.

Stadtrat Urs Raschle, Vorsteher des Departements Soziales, Umwelt und Sicherheit wird dazu in einer Mitteilung der Stadt zitiert: «Wir haben bereits entschieden, dass wir nach einem erneuten Titelgewinn des EVZ allen gastgewerblichen Betrieben in der Stadt Zug eine Freinacht bewilligen. Im Rahmen dieser Freinacht kann das Public Viewing auf dem Arena-Platz bis um fünf Uhr morgens betrieben werden. Wir informieren alle Gastwirtinnen und Gastwirte mit einem persönlichen Schreiben. Wir drücken dem EVZ beide Daumen: Hopp EVZ!» (haz)