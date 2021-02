Eisschnelllauf Vera Güntert aus Alosen feiert ein überzeugendes WM-Début Die 23-Jährige hat das Massenstartrennen im zwölften Rang beendet. Jetzt freut sie sich auf die baldige Rückkehr nach Hause.

(bier) Bei den Weltmeisterschaften in Heerenveen hat Vera Güntert aus Alosen im Massenstartrennen den hervorragenden zwölften Platz belegt. Aufgrund der Resultate der zwei Weltcuprennen, welche im Januar ebenfalls in Holland stattgefunden hatten, qualifizierte sich die 23-Jährige für den WM-Wettkampf. Dies allein ist schon bemerkenswert, waren es doch ihre ersten beiden Weltcuprennen in ihrer Karriere.

Vera Güntert (Nummer 28) fühlt sich wohl in der Weltelite. Bild: Lars Hagen/PD

Im Halbfinal lief Vera Güntert auf den sechsten Platz und qualifizierte sich damit für den Final, in dem sie wiederum stark und selbstbewusst unterwegs war. Im Zielsprint belegte sie den siebten Rang, was aufgrund der Punkte, die es auch bei den drei Zwischensprints zu gewinnen gibt, für die Schlussplatzierung reichte.

Bald heisst es Trainingspause

Nun geht es für sie zurück zum Trainingsstützpunkt ins deutsche Inzell, wo bis Ende Februar noch auf dem Eis trainiert wird. Anschliessend wird sie nach sechs Monaten das erste Mal wieder nach Hause kommen. Nach drei Wochen Pause wird sie anschliessend das Sommertraining im deutschen Geisingen aufnehmen.