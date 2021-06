Fussball-EM Gemeinsam Fanen ist auch im Kanton Zug wieder möglich Diverse Lokale bieten ab dem Start der Fussball Europameisterschaft am 11. Juni Public Viewings an. An den meisten Orten sind Reservationen erforderlich.

Wer nach der langen Versammlungspause mal wieder gemeinsam mit Freunden eine Sportveranstaltung mitverfolgen will, findet anlässlich der Fussball-Europameisterschaft beim Public Viewing Gelegenheit dazu. Es ist noch nicht wie früher, als man sich zu Hunderten in eine Bar gequetscht und sorglos gefeiert hat. Maximal 100 Personen sind in Innenräumen mit Schutzkonzept erlaubt. «Um das Public Viewing erfolgreich durchführen zu können, ist es wichtig, dass die Regeln und aktuellen Schutzmassnahmen eingehalten werden», sagt Marco Husi, Geschäftsführer des Freiruum in Zug. «Wir appellieren hier auch etwas an die Eigenverantwortung der Besucher.»

Er und sein rund zehnköpfiges Aufbauteam sind dieser Tage dabei, die Eventhalle des «Freiruum» für das Public Viewing flott zu machen. «Alle Spiele der Fussball EM können live auf der LED-Wand mit elf Metern Durchmesser mitverfolgt werden.»

Marco Husi, Betriebsleiter des Freiruum in Zug, rollt für die Gäste des Public Viewing den grünen Teppich aus. Bild: Matthias Jurt (Zug, 9. Juni 2021)

Man bucht als Gruppe

Die Gäste sitzen auf ihrem Platz während eines Spiels, dürfen aber an der Bar Getränke holen. «Verpflegung gibt es an den Ständen der Genusshalle.» Von dort dürften die Gäste ihr Menü in die Eventhalle mitnehmen. Knapp eine Stunde vor Spielbeginn wird die Halle geöffnet, eine halbe nach Spielende wieder geschlossen. Überall herrscht Masken- und Registrationspflicht.

Buchen kann man im «Freiruum» als Gruppe von vier Personen einen Tisch oder zu zweit eine Launch. Auch eine grössere Reservierung, etwa für einen Firmenanlass, wäre möglich. «Es gibt verschiedene Preisklassen. Tickets können ab 45 Franken gebucht werden. Enthalten ist ein Konsumationsguthaben im Wert von 30 Franken», erklärt Husi. Auch an der Abendkasse kann man jeweils versuchen, noch Plätze zu bekommen. «Abends können wir auch Einzelpersonen einlassen, sofern noch Platz vorhanden ist, grundsätzlich bucht man jedoch eher in der Gruppe.» Es sei aber auf jeden Fall sicherer, die Plätze bereits im Voraus online zu reservieren.

Im Zentrum steht das gemeinsame Erlebnis mit Freunden

Der «Freiruum» ist nur einer der Veranstaltungsorte im Kanton Zug. Viele weitere Lokale bieten ebenfalls die Möglichkeit des Public Viewing an (siehe Kasten).

Public Viewing in Zug In diesen Lokalen werden die Fussballspiele gezeigt (kein Anspruch auf Vollständigkeit) : Bistro zum Pfauen Kirchengasse 1, Öffnungszeiten: bis 30 Minuten nach dem Abendspiel. Platzbeschränkung: Reservation empfohlen. Nur bei trockener Witterung, Spielplan verfügbar unter www.speck.ch/events/ Grand Cafe Bahnhofstrasse 22, Öffnungszeiten: Liveübertragung aller EM-Spiele. Platzbeschränkung: Die gedeckte Terrasse mit zwei Screens bietet Platz für 130 Personen, Indoor mit zwei Screens für 30 Personen. Mehr Infos Freiruum Zählerweg 5, Öffnungszeiten: Check-In 30 Minuten vor Spielbeginn möglich. Check-out bis 30 Minuten nach Spielende. Platzbeschränkung: 100 Plätze. Tickets können online bis um 12 Uhr des jeweiligen Spieltages gebucht werden. Angebot: Leckere Drinks und gutes Essen. Mehr Infos Kino Seehof Schmidgasse 8, Öffnungszeiten: Herkömmliche Kino-Öffnungszeiten, übertragen werden lediglich die Spiele mit Schweizer Beteiligung. Platzbeschränkung: 95 Personen. Freier Eintritt, Tickets können jeweils nur gleichentags im Kino Seehof bezogen werden. Zutritt nur für Personen über 20 Jahren. Mehr Infos Stadionrestaurant Zug 94 Allmendstrasse 20, Öffnungszeiten: alle Spiele, geöffnet von 10:00 ‒ 23:30 Uhr. Platzbeschränkung: Gartenterrasse ca. 70 Plätze, im Innenbereich 60 Plätze, Reservation empfohlen unter info@stadionrestaurant.ch oder Tel. 041 710 41 29. Angebot: Feine Grilladen, Drinks, Snacks. Mehr Infos Clubrestaurant FC Baar Lättichstr. 25, Öffnungszeiten: 9:00 ‒ 24:00 Uhr, Platzbeschränkung: 60‒80 Plätze je nach Witterung Reservation: 079 370 22 72. Angebot: warme Küche und Grill, sämtliche Getränke warm und kalt, mit und ohne Alkohol, Longdrinks und Shots von der Bar. Mehr Infos Cafe Neudorf, Cham Zugerstrasse 15, Öffnungszeiten: Mittwoch‒Freitag 11.30 ‒ 18 Uhr, Samstag und Sonntag, 9 ‒ 18 Uhr, Platzbeschränkung: Reservation empfohlen: 041 780 30 52. Angebot: Grilladen und Salate. Weitere Infos

«Wir legen den Fokus auf das gemeinsame Erlebnis», legt Mario Husi dar. «Nach der langen Zeit der Stille sollen die Gäste wieder mit Freunden zusammenkommen und bei einem Fussballspiel mitfiebern und mitjubeln können.» Dieses Ziel werden er und sein Team auch bei der Gestaltung umsetzen. «Wir wollen für die Gäste eine Oase schaffen, sie in eine eigene Fussballwelt versetzen. Aber nicht mit den klassischen Festbänken, sondern in gemütlich familiärem Ambiente, fast wie im eigenen Wohnzimmer.» Zu diesem Zweck wird ein Rasenteppich ausgelegt und allerlei Fussballdekor im Raum verteilt. Mehr will Husi nicht verraten. «Die Gäste dürfen sich überraschen lassen.»