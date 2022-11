Vereine&Verbände Endlich wieder Meisterschaft An der Vereinsmeisterschaft am 6. November von Satus Baar Röhnrad gab es viele Medaillen und ein neues Tenue.

Die Turnerinnen präsentieren ihren neuen Vereinstrainer. Bild: PD

Nach zwei schwierigen Jahren, in denen die Vereinsmeisterschaft entweder gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden konnte, freuten sich alle auf einen Tag mit spannenden Wettkämpfen und vielen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Als Erstes waren um 10 Uhr die Turnerinnen im Geradeturnen Level Basic dran. Hier starteten 18, oft jüngere Turnerinnen. Für einige war es der erste Wettkampf überhaupt und so war die Nervosität dann auch gut spürbar. Auf das Podest schafften es schlussendlich Laura Bieri (Bronze), Leora Lahi (Silber) und Hannah Frank (Gold).

Disziplin Spirale erfordert starke Körperbeherrschung

Als Nächstes wurde der Wettkampf in der Disziplin Spirale ausgetragen. Bei der Spirale rollt das Rhönrad nur auf einem Reifen. Um das Gerät auf einem Reifen halten zu können, muss sich der Körper des Turners im vorderen Reifenniveau befinden. Dies erfordert eine grosse Körperspannung und -beherrschung. Von den drei Turnerinnen in dieser Disziplin gewann Elena Zurfluh Bronze, Moana Gasser Silber und Nadine Kamm mit einer grossartigen Leistung die Goldmedaille.

Nach dem Mittagessen fand der Wettkampf im Geradeturnen der Fortgeschrittenen statt. Beim Geradeturnen rollt das Rhönrad auf beiden Reifen. Dies benötigt neben Kraft, Beweglichkeit und Körperspannung viel Radgefühl. Hier gewann Sara Steiner die Bronze. Während Nadine Kamm die Silber- und Jana Drechsler die Goldmedaille holte.

Danach gab es eine Premiere: der erste Wettkampf in der Disziplin «Gerade mit Musik». Bewertet wird hier, wie im normalen Geradturnen auch, die Schwierigkeit, die Ausführung und der Aufbau der Übungsfolge. Zusätzlich gibt es bei der Musikkür aber auch Punkte für die musikalische Interpretation und Variation. Von den zwei Turnerinnen gewann Mia Defuns die Silber- und Moana Gasser die Goldmedaille.

Somit war der offizielle Wettkampf beendet. Vor der Rangverkündigung gab es mit der Vorführung der VGT-Gruppe aber noch einen speziellen Leckerbissen. Im Vereinsturnen wird in einer Gruppe eine Übung zu Musik zusammengestellt. Hierbei können mehrere Turnende in einem Rad sein. Es werden alle Disziplinen des Rhönradsports eingebaut (Gerade/Spirale). Acht Turnerinnen zeigten mit vier Rädern eine rasante Show mit vielen überraschenden Elementen.

Eine weitere Premiere gab es beim Einmarsch vor der Rangverkündigung. Die Satus-Baar-Turnerinnen trugen zum ersten Mal den neuen Vereinstrainer in den Baarerfarben Blau-Gelb. Dieser Trainingsanzug war ein langgehegter Wunsch der Turnerinnen und sie trugen ihn mit offensichtlicher Freude.

Während der Rangverkündigung wurden die Turnerinnen einzeln aufgerufen und durften unter Applaus ihr Wettkampfzertifikat und die traditionelle Willisauer-Ringli-Halskette in Empfang nehmen.

Jana Drechsler wurde dank ihrer grossartigen Leistung im Geradeturnen Level Fortgeschrittene zur Vereinsmeisterin 2022 gekürt und durfte den Pokal entgegennehmen.

Nebst vielen tollen Darbietungen der Turnerinnen kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Zwischen den Wettkämpfen herrschte im traditionellen Festbeizli, dieses Jahr zum ersten Mal unter der Leitung von Irène Zürcher, reger Andrang. Mit Kaffee und Kuchen, verschiedenen Süssgetränken, Hotdogs und Sandwiches stärkten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer, bevor es für den nächsten Wettkampf zurück in die Halle ging.

Für Satus Baar Röhnrad

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.