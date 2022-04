Laufsport 1300 Läuferinnen und Läufer sind am 78. Quer durch Zug mitgelaufen Ein Sieg und sieben weitere Podestplätze gab es für Zuger Athleten und Athletinnen am grössten Schweizer Staffelanlass seiner Art.

Der Start der Frauen aus der Kategorie C in der ersten Serie am 78. Quer durch Zug Staffellauf durch die Zuger Altstadt. Bild: Roger Zbinden (9. April 2022)

Kaiserwetter mit frühlingshaften Temperaturen gehörte in den letzten 20 Jahren wie der hölzerne Staffelstab zum Stafettenlauf Quer durch Zug. Und auch an diesem Wochenende liess die Sonne es nicht im Stich. Das 78. nationale Quer durch Zug wurde nach längerer Coronapause vom Stadt-Turnverein Zug einmal mehr erfolgreich in Szene gesetzt.

Über 1300 Läuferinnen und Läufer waren in 229 Teams und 39 verschiedenen Vereinen am Start. Der OK-Präsident Michael Schäfer war zufrieden: «Wir erlebten ein Quer ohne grosse Zwischenfälle und hatten ein Wetterglück. Die Teilnehmer waren zufrieden und die Organisation des Wettkampfes funktionierte problemlos.»

Sportlich gesehen gab es in den 13 Kategorien fünf verschiedene Vereine, welche sich in die Siegerlisten eintragen konnten. Überragend war einmal mehr der grösste und erfolgreichste Leichtathletikverein der Schweiz, der LC Zürich. Alle sechs Erfolge feierte der Klub aber für einmal in den Jugendkategorien.

In den Aktivkategorien dominierte der LAC TV Unterstrass und gewann alle. Einen solchen Siegeszug am Quer durch Zug gab es zuletzt vor knapp 20 Jahren, als der TV Inwil alles abräumte. In der Kategorie Mixed und bei den Frauen gewann er sogar mit Streckenrekord. Der LAC TV Unterstrass, amtierender Vereins-Schweizer-Meister bei den Männern, brachte alles mit Rang und Namen nach Zug.

Eine Teilnehmerin vom STV Küssnacht (links) und eine Teilnehmerin vom TV Brunnen 2 fallen sich in die Arme nachdem sie das Ziel erreicht haben. Bild: Roger Zbinden (Zug, 9. April 2022)

Allen voran einer der schnellsten 400-Meter-Läufer der Schweiz, Lionel Spitz, der beim 400-Meter-Lauf letztes Jahr die nationale Nummer 4 war und eine Bestzeit von 46,33 Sekunden innehatte. Der 21-jährige Spitz:

«Für mich ist es bereits das sechste ‹Quer›. Es ist ein toller Saisoneinstieg.»

Er strebt im Sommer an der Europameisterschaft in München den Halbfinal an, mit der 4-mal-400-Meter-Nationalstaffel gar den Final. Am Quer durch Zug startete er am Samstag dreimal. Zweimal legte er die 410 Meter zurück und in der Kategorie Mittelstreckler die mit 720 Meter längste Teildistanz. Sein Teamkollege Martin Fuchs war ebenfalls dreimal im Einsatz: «Ich wollte schnell sein, aber dennoch keinen Sturz riskieren. Dieses Jahr möchte ich über die 400 Meter schneller als 47,5 Sekunden laufen.»

Preisvergabe von schnellster Zugerin aller Zeiten

Erfreulich aus Zuger Sicht ist der Sieg des LK Zug bei den Ein-Käse-Hoch. Das Team setzte sich im grossen Starterfeld von 30 Teilnehmenden klar durch. Der LK Zug holte bei den U16 Frauen mit dem zweiten Platz einen weiteren Podestplatz. Die Hochwacht Zug erreichte vier Podestplätze – allesamt in den Jugendkategorien. Sehr wertvoll ist sicherlich der zweite Platz bei den Zwei-Käse-Hoch mit 50 teilnehmenden Teams.

Die Hallen-WM-Teilnehmerin und schnellste Zugerin aller Zeiten Géraldine Frey vom LK Zug verfolgte als Zuschauerin die Wettkämpfe: «Das Mitmachen hätte mich auch dieses Jahr sehr gereizt. Momentan bin ich aber im Trainingsaufbau und die Sicherheit ging vor. Ich reise am Mittwoch nach Südafrika ins Trainingslager und habe für die Saison 2022 grosse Ziele.»

Die sympathische Zugerin erklärte sich spontan bereit, als Ehrendame die Preise bei der Siegerehrung den drei erstplatzierten Teams zu überreichen.