vereine Endlich wieder Stacking von Angesicht zu Angesicht Der TSV Concordia Baar hat vor kurzem die Schweizer Meisterschaften in der Turnhalle Dorfmatt durchgeführt.

Im Kampf gegen die Uhr überzeugen die Baarerinnen und Baarer gegen internationale Konkurrenz.

Vor wenigen Tagen war es so weit, die zehnte offene Schweizer Meisterschaft im Sport Stacking durfte unter Einhaltung der erforderlichen Schutzmassnahmen in der Turnhalle Dorfmatt in Baar stattfinden. Im Jahr zuvor war eine Durchführung des Jubiläumsturniers nicht möglich, stattdessen gab es ein Onlineturnier via Zoom. Man merkte den Sportlern an, dass es ihnen Spass machte, endlich wieder «live» einen Wettkampf zu bestreiten. Die offene Schweizer Meisterschaft war eines von sehr wenigen Turnieren, das in letzter Zeit weltweit stattfinden konnte.

Das Jubiläumsturnier Concodia Open stand im Namen der Rekordjagd. Aufgrund neuer Zeitmessgeräte wurden sämtliche Welt- und Nationalrekorde per 1. September zurückgesetzt. So versuchten insgesamt 45 Sportlerinnen und Sportler aus der Schweiz (30), Deutschland (12), UK (2) und Italien (1), neue persönliche Rekorde, Landesrekorde oder Weltrekorde aufzustellen.

Der Weltverband wertet die Zeiten aus

Auch dabei waren zwölf Mitglieder der Baarer Trainingsgruppe und dem Schulsport. Für die jüngsten fünf Baarer war es das erste Mal, dass sie an einem Wettkampf teilnehmen konnten. Dazu waren sie noch das jüngstes Staffelteam und so stapelten sie gleich einen Nationalrekord. Auch bei den etwas älteren Teilnehmern mit mehr Erfahrung gab es gute Resultate und potenzielle neue Rekorde. Der Weltverband begutachtet aktuell die zahlreichen Rekordmeldungen aus aller Welt und veröffentlicht neue Rekorde aus Kapazitätsgründen nur nach und nach.

Folgende Athleten und Athletinnen vom TSV Concordia Baar konnten sich den Schweizer Meistertitel durch Erstapeln sichern: Lorena Weber, Marlon Salzmann, Lukas Frank und Seraina Toms sowie der erst zehn Jahre alte Robin Krebs. Auch alle nicht erwähnten Sportlerinnen und Sportler des TSV Concordia Baar haben sich gegenüber der äusserst starken internationalen Konkurrenz sehr gut geschlagen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch sehr unübersichtlich, welche Bestzeiten für einen Platz auf den nationalen oder internationalen Rekordlisten reichen. Trotz dem Augenmerk auf die neu aufzustellenden Rekorde konnte man am Ende des Tages vor allem eines sagen: Alle Sportlerinnen und Sportler waren extrem glücklich, nach fast zwei Jahren Pause wieder einmal vor Ort einen Wettkampf durchführen zu können. Die Freude war allen anzumerken, und es tat sehr gut, sich wieder mit den altbekannten Gesichtern austauschen zu können.

Für den TSV Concordia Baar: Lukas Frank