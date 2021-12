Unihockey Endspurt mit drei Heimspielen der Zuger NLA-Teams Zum Jahresende stehen sowohl Männer als auch Frauen von Zug United mehrfach im Einsatz.

Vier Wochen liegt das letzte Meisterschaftsspiel nunmehr zurück – eine empfindliche Niederlage beim UHC Uster. Seither ruhte der Spielbetrieb wegen der WM der Männer in Helsinki. Nun stehen in der NLA noch zwei Runden an, bevor es in die Festtagspause geht.

Die Männer von Zug United tragen dabei zwei Heimspiele in der Sporthalle aus. Am Sonntag empfangen die Zentralschweizer ab 16.30 Uhr den UHC Waldkirch-St. Gallen, der sich im Gegensatz zu Zug mit einem Auswärtssieg in die Pause verabschiedet hatte. Die Ostschweizer brauchen dringend Punkte im Kampf um einen Playoff-Platz und sie zeigten zuletzt eine steigende Formkurve.

Die Zuger ihrerseits erwiesen sich weiterhin als Wundertüte mit Personalsorgen. Zuletzt fehlten beispielsweise Alexander Hallén und Severin Nigg. Marco Laely fällt ohnehin die gesamte Saison mit einem Kreuzbandriss aus. Oliver Bäcklin plagte ein Leistenbruch, der inzwischen operiert wurde. Auch Mario Stocker fehlte in den vergangenen Wochen wegen einer Wadenverletzung, die er sich im Cupspiel gegen Bassersdorf-Nürensdorf zugezogen hatte. Zumindest er sollte für die Spiele vor den Weihnachtsferien wieder einsatzfähig sein. Am Dienstag geht es nämlich noch zum Derby gegen Sarnen (ab 19.45 Uhr).

Achtplatzierte Zugerinnen mit Doppelaufgabe

Voller Einsatz ist von den Zugerinnen (im Bild: Stürmerin Ada Hök) auch in den letzten beiden Partien 2021 verlangt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 14. November 2021)

Auf das NLA-Frauenteam von Zug United warten am Wochenende zwei wegweisende Partien. Mit zwei Erfolgen gegen die Tabellennachbarn Dürnten (Samstag, 18 Uhr, MZH Schwarz, Rüti) und Laupen (Sonntag, 19.30 Uhr, Sporthalle Zug)würden die Zugerinnen in Tuchfühlung mit Platz vier bleiben. (pro/bier)