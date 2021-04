Engagement Zuger Jugendrotkreuz bietet Nachhilfeunterricht für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien Zahlreiche Freiwillige haben sich für das Programm gemeldet.

Zuger Primarschulkinder erhalten Unterstützung durch das Jugendrotkreuz. Bild: PD

(rh) Den letztjährigen Weltrotkreuztag hat das Schweizerische Rote Kreuz den freiwilligen Heldinnen und Helden gewidmet, welche in speziellen Zeiten wie diesen eine bedeutende Rolle zur Bewältigung der sozialen Auswirkungen der Coronakrise einnehmen. Solidarität hat jüngst eine starke Renaissance erfahren. Dies hat auch das Jugendrotkreuz (JRK) im Kanton Zug gespürt, wie es in einer Mitteilung des Kantonalverbandes Zug heisst: Zahlreiche Freiwillige haben sich für das Nachhilfeprogramm des JRK gemeldet, um auf diesem Wege Primarschüler individuell zu unterstützen.

Das Nachhilfeangebot des JRK richtet sich an Zuger Primarschulkinder aus finanziell benachteiligten Familien, welche schulische Unterstützung zum Beispiel in Deutsch oder Mathematik benötigen. Einmal wöchentlich profitieren die Kinder vom flexiblen und bedürfnisorientierten 1:1-Nachhilfeunterricht, welcher vor allem Spass machen soll. Der Unterricht dauert in der Regel eine Stunde und werde von den Freiwilligen «lebendig, kreativ und aktiv» gestaltet, um die Kinder fachlich wie auch persönlich in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Die Nachhilfelehrpersonen sind Freiwillige aus dem Kanton Zug mit guter schulischer Ausbildung. Der Nachhilfeunterricht ist kostenlos, wobei momentan die Nachfrage hoch ist und gemäss der Mitteilung eine längere Warteliste besteht.

Physisch und online

Der Nachhilfeunterricht wird sowohl physisch wie online durchgeführt. Familien und Freiwillige entscheiden gemeinsam, ob ihr Kind online oder zu Hause gefördert werden soll. Der digitale Nachhilfeunterricht wird bereits seit Ende April 2020 über Videoanruf oder Chat erfolgreich angeboten. Im letzten Schulsemester wurden rund 30 Kinder zu Hause oder online fleissig unterstützt, um vorhandene Lerndefizite zu beheben.

Die Schülerinnen und Schüler sind wieder in die Schulen zurückgekehrt. Aber noch immer ist das Homeschooling – also das Lernen zu Hause – für manche Familien eine grosse Herausforderung mit dem Risiko, dass lernschwache Primarschulkinder den Anschluss verlieren. Hier setzt der Nachhilfeunterricht des JRK an.

So funktioniert der Nachhilfeunterricht

Nach einer ersten Bestandsaufnahme zu den schulischen Bedürfnissen des Kindes vermittelt das JRK eine passende freiwillige Nachhilfeperson und der wöchentliche Nachhilfeunterricht kann nach einem gemeinsamen Kennenlerngespräch umgehend starten. Der Nachhilfeunterricht erstreckt sich in der Regel über ein Semester, wobei auch der Einstieg während des Semesters möglich ist.

In der Mitteilung wird eine Freiwillige zitiert: «Ich schätze mich glücklich, die Kinder trotz der Coronakrise weiterhin in ihrer Entwicklung und Bildung unterstützen zu können und ihnen den Spass am Lernen zu vermitteln. Dabei stellt es für mich ein gegenseitiges Geben und Nehmen dar, wobei ich mir wünsche, dass viele motivierte Freiwillige bereit sind, dieses tolle Angebot wahrzunehmen und zu unterstützen. Damit können wir den Samen heute setzen, der morgen weiter wachsen kann.»