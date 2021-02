Leserbrief Engagiert und geerdet Zur Gemeinderatswahl in Oberägeri vom 7. März

Anfang März dürfen wir in Oberägeri an einer Ersatzwahl des Gemeinderates teilnehmen. Ich unterstütze Beat Strebel als neuen Gemeinderat ohne Vorbehalte. Mich überzeugt seine Persönlichkeit. Er ist engagiert, geerdet und ein Macher, ohne ein riesen Spektakel um sich zu veranstalten. In der gemeindlichen Politik hat er sich in den letzten Jahren als engagiertes Mitglied der gemeindlichen Kommissionen für Strategie und Ortsplanung sowie als Co-Präsident der FDP-Ortspartei profiliert. Ich konnte erleben, dass er agiert und Resultate liefert. Als Projektleiter in der Finanzindustrie bringt er für die Funktion eines Gemeinderates die notwendige Führungserfahrung und Fachkompetenz mit. Mir gefällt seine Vision: auf­einander zugehen und gemeinsam weiterkommen – Fortschritt statt Stillstand. Beat Strebel nimmt sich gute Schwerpunkte vor, so zum Beispiel gesunde Finanzen, moderate Steuern oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Weiter möchte er sich vertieft mit einer zukunftsorientierten Altersstrategie für das Ägerital befassen. Beat Strebels Kombination aus Persönlichkeit, Fähigkeit und Engagement würde ich gerne im Gemeinderat von Oberägeri sehen.

Peter Letter, Kantonsrat FDP, Oberägeri