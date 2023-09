Leserbrief Engstirniger Informationshorizont Gedanken zum Thema «Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche»

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein waren geweihte katholische Priester halbe Heilige. Heute lässt man am gleichen Berufsstand keinen guten Faden mehr. Die meist der Kirche fern stehenden Journalisten reden nur noch von Pädophilie, Homosexualität und heimlicher wilder Ehe. Wie fast immer im realen Leben liegt aber die Wahrheit wohl nicht in den Extremen, sondern irgendwo dazwischen, in einer für Sensationen wenig tauglichen Grauzone.

Die starke Zentralisation der katholischen Kirche wirkt sich in diesem Punkt verhängnisvoll aus. Sie ermöglicht auch für Aussenstehende erschreckende Aussagen und Behauptungen, wenn man nur genügend lange Zeiträume und genügend grosse Untersuchungsgebiete mit einbezieht. Vergleichbare Statistiken etwa in den evangelischen Kirchen wären viel mühsamer zu recherchieren. So begnügt sich der Tagesjournalismus mit einzelnen Horrormeldungen, wenn etwa in einer Freikirche (verächtlich als «Sekte» bezeichnet) einzelne Missbrauchsfälle auftauchen.

Als absolute Tabuzone erscheint der ganze Islam. Wenn wir die auch nach aussen präsentierte Frauenfeindlichkeit extremer Islamisten als Massstab nehmen: Glaubt jemand im Ernst, dass die extreme Unterdrückung der halben Bevölkerung tatsächlich ohne Missbräuche geschieht? Von der «Freiwilligkeit» der Verhüllung und des Verzichts auf angemessene Schulbildung hat mich noch niemand überzeugen können. Das gleiche gilt erst recht für die nur von Mädchen verlangte Kinderheirat.

Einige Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche sind erschreckend; da lässt sich nichts beschönigen. Aber ohne Vergleich mit den andern Religionen ist eine solche Darstellung engstirnig und damit auch ungerecht. Unabhängig vom Namen der Gemeinschaft kann wohl jede falsch verstandene religiöse Bindung in ausbeuterische sexuelle Abhängigkeit abgleiten.

Jürg Röthlisberger, Cham