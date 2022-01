Entsorgung Pilotprojekt: Kunststoffrecycling kommt auch bei der Zuger Bevölkerung gut an Seit Mai 2021 kann Plastik in den Migros-Filialen im Rahmen eines einjährigen Pilotprojektes separat entsorgt werden. Die Zwischenbilanz stimmt zuversichtlich, was die Zukunft der Kunststoff-Wiederverwertung angeht.

Seit Mai 2021 kann Plastik bei allen Zentralschweizer Migros-Supermärkten zurückgegeben werden – wie hier in der Luzerner Neustadt. Bild: Dominik Wunderli (3. Mai 2021)

Kunststoff gehört zu den problematischen Abfallprodukten, weil sie durch biologische Abbauprozesse grundsätzlich nicht zurück in den Naturkreislauf gelangen können. Um dem entgegenzuwirken, soll ein möglichst grosser Teil der Kunststoffabfälle werkstofflich verwertet werden. In Kooperation mit den Zentralschweizer Abfallverbänden hat deshalb die Genossenschaft Migros Luzern im Mai 2021 ein Recyclingprojekt gestartet: In eigens dafür vorgesehenen Sammelsäcken kann Plastikabfall in fast alle Zentralschweizer Migros-Filialen zurückgebracht und in Containern deponiert werden. Die Zwischenbilanz nach acht Monaten fällt positiv aus, wie die Genossenschaft Migros Luzern jüngst mitgeteilt hat. Rund 180 Tonnen Plastik seien bis Ende 2021 eingesammelt worden, im bisherigen Spitzenmonat Dezember seien es knapp 40 Tonnen gewesen.

Auch bei allen neun Migros-Supermärkten im Kanton Zug konnte und kann Plastikabfall zurückgegeben werden. Der Konzern führt zwar keine separaten Zahlen auf, wie viele Tonnen im Kanton Zug gesammelt worden sind, «doch rund ein Viertel aller Sammelsäcke sind in unseren Zuger Filialen verkauft worden», sagt Mediensprecherin Lisa Savenberg. Von den drei Sackgrössen – 17, 35 und 60 Liter – sei die kleinste die gefragteste. «Das zeigt sich auch im Kanton Zug.» Die Recyclingquote, sprich der Anteil, welcher der Kunststoffindustrie wieder als Ausgangsmaterial für neue Verpackungen und Produkte zur Verfügung steht, liege derzeit bei 50 Prozent. Damit sei man auf Kurs, längerfristig soll er bei 70 Prozent liegen. Lisa Savenberg sagt weiter:

«Einerseits sensibilisieren wir die Leute über unsere Kanäle wie das ‹Migros-Magazin›, und andererseits erhöhen wir die Rezyklierfähigkeit unserer Produktverpackungen Schritt für Schritt.»

Die kleinste Sammelsackgrösse kostet neun Franken pro Rolle. Dass Migros die Beutel nicht kostenlos abgibt, begründet sie mit den hohen Aufwänden und Investitionen. Lisa Savenberg: «Der Preis der Sammelsäcke wurde so definiert, dass die Migros ihre Aufwendungen decken und das Plastikrecycling somit nachhaltig und langfristig betreiben kann – sie erwirtschaftet also keinen Gewinn mit dem Angebot.» Hinzu komme, dass durch die Gebühr keine Fehlanreize zur Entsorgung von weiteren Abfällen entstünden und entsprechend auch die Sammelqualität sehr gut sei. «Das wiederum wirkt sich positiv auf die Rezyklierquote und den Umweltnutzen der Sammlung aus.»

Weitere Kooperationen absehbar

Die erfreuliche Zwischenbilanz der Migros bestätigt man auch beim Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (Zeba). «Die bisher gesammelten Mengen von 180 Tonnen Plastik in der Zentralschweiz sind zufriedenstellend für den Start des Pilotprojektes», sagt Zeba-Geschäftsführerin Heidi Oswald, «und insbesondere die Qualität des Sammelguts ist sehr gut.» Sie erwarte weiterhin steigende Sammelmengen.

Mit dem Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Migros solle getestet werden, ob und wie ein ökologischer Mehrwert erzielt werden könne, ob das System in Zusammenarbeit mit dem Detailhandel funktioniere und ob das Angebot genutzt werde.

«Zusätzlich sollen Erfahrungen in Bezug auf die Prozesse des Plastikrecyclings gesammelt werden»,

so Heidi Oswald weiter. «Die Verbände wollen die Sammlung zukünftig möglichst breit anbieten und sind daher bereit, auch mit weiteren Detaillisten und Anbietern zusammenzuarbeiten.» Aktuell seien die Verbände daran, unter Federführung von Recycling – Entsorgung – Abwasser – Luzern (Real) die Modalitäten einer Weiterführung aus der bestehenden Kooperation auszuarbeiten. «Eine Ausweitung des Systems auf die Zuger Ökihöfe wird laufend geprüft. Heute können an den Ökihöfen PET-Getränkeflaschen und PE-Kunststoffflaschen abgegeben werden.»

Es braucht Weiterentwicklung auf diversen Ebenen

Und wie sieht es mit dem Kunststoffrecycling in Zukunft aus? Heidi Oswald: «In seiner aktuellen Form generiert es einen geringen ökologischen Mehrwert. Eine Weiterentwicklung ist auf diversen Ebenen nötig, damit von echter Kreislaufschliessung gesprochen werden kann.» Die Zeba-Geschäftsführerin spricht dabei etwa von Aspekten wie sinnvollem Verpackungsdesign, optimierten Sammlungen, effizienter Sortierung oder der Möglichkeit zum Wiedereinsatz in hochwertigen Produkten. «Darüber hinaus setzt sich der Verband ein, auf nationaler Ebene ein einheitliches Sammelsystem aufzubauen und die Erfahrungen der Zentralschweiz einfliessen zu lassen.»