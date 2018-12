EVZ Academy: Robin Schwab ist mit dem Herzen dabei Der 18-jährige Nordwestschweizer Robin Schwab will sich in der EVZ Academy Swiss League Equipe einen Stammplatz erobern. Nun kämpft der Stürmer um eine Vertragsverlängerung. Michael Wyss

Robin Schwab möchte weiter für den EVZ spielen. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 12. Dezember 2018))

«Ich bin ein grosser Bewunderer und Fan vom Kanadier Sidney Crosby, der bei den Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen Hockey League spielt. Seine Technik, Übersicht, wie er Schlittschuh läuft und sein Tempo, sind schon faszinierend», schwärmt Robin Schwab, der in Riehen (BS) aufgewachsen ist. Der 18-Jährige (180 cm; 85 kg), selber Eishockeystürmer, «backt» derzeit etwas kleinere Brötchen bei den Elite-A-Junioren des EV Zug und bei der EVZ Academy Equipe in der Swiss League. Schwab, der nun die vierte Saison beim EVZ spielt, sagt: «Den Traum, eines Tages in Übersee einmal Eishockey zu spielen, habe ich, seit ich klein bin. Doch zuerst fokussiere ich auf meine Aufgabe beim EVZ. Hier will ich mit guten Leistungen auf meine Person aufmerksam machen.»

Nebst 24 Einsätzen bei den Elite-A-Junioren (10 Treffer; 4 Assists) wurde Schwab auch dreimal ins Swiss League Kader berufen. «Ich durfte drei Partien in der Meisterschaft bestreiten. Das ist für mich immer wieder ein Highlight, wenn ich in der Swiss League zum Einsatz komme.» Noch ist dem Stürmer, der als Flügel und Center eingesetzt werden kann, kein Treffer in einem Ernstkampf bei der Academy geglückt. Dafür in der Vorbereitung. «Anfang September besiegten wir den Ligakonkurrenten Ticino Rockets mit 6:2. Ich konnte das 2:0 markieren, das war schon ein speziell schönes Gefühl für mich.»

Seit knapp vier Jahren lebt Schwab in Steinhausen

Momentan buhlt der Nordwestschweizer, der im Sommer die KV-Lehre (Vinto-Ausbildung) abschliesst und mit seinen Eltern und seiner Schwester Jennifer (15) seit knapp vier Jahren in Steinhausen lebt, um einen neuen Vertrag. «Mein Engagement ist bis Ende Saison befristet. Ich kämpfe um eine Vertragsverlängerung. Ich möchte beim EVZ bleiben, hier gefällt es mir sehr gut. Der Verein ist mir ans Herz gewachsen, die Stadt ist wunderschön. Ich bin happy.»

Zurück zu den Vorbildern: Schwab, der seine Eishockeykarriere im Alter von fünf Jahren beim EHC Basel startete, hatte nebst Crosby auch seinen «Götti» als Vorbild im Interview genannt. Es ist Sascha Reich. Der 49-Jährige spielte einst beim FC Basel und den Berner Young Boys. «Ich kenne niemanden, der so fokussiert und kompromisslos seine Ziele verfolgt. Das imponiert mir», erklärt der 18-Jährige. Sportlich ist auch die Familie Schwab. Mutter Karin war früher Leichtathletin, Vater Martin spielte Fussball und Schwester Jennifer trainiert beim Leichtathletik Club Zug. «Meine Familie und meine Freundin Marija, die aus Zug stammt, sind meine ganz grosse Stütze. Sie unterstützen mich moralisch und sitzen auch im Stadion, wenn es zeitlich passt. Das schätze ich sehr», verrät Robin Schwab.

Welche sportlichen Ziele verfolgt der Stürmer diese Saison? «Ich will mit den Elite-A-Junioren Schweizermeister werden und mit der Academy-Equipe in die Playoffs. Das können wir schaffen. Auf internationaler Ebene habe ich den Traum, in einem Jahr mit der U20-Nationalmannschaft an die Weltmeisterschaft zu fahren.» Momentan gehört Schwab, der letzte Saison noch in der Schweizer U18 spielte und in Tschechien am «Ivan Hlinka Memorial Turnier», einem der grössten Nachwuchsturniere für U18 Nationalmannschaften, teilnahm, dem erweiterten Kader der U20 an.

«Big-Points stehen bereit»

Heute Dienstag (20 Uhr, Küsnacht) trifft die EVZ Academy (8. Rang; 27 Punkte) auf die GCK Lions (9.; 26) und am Sonntag (23. Dezember) kommt es in der Bossard Arena (15 Uhr) zum Duell mit Winterthur (10.; 13). Mit anderen Worten stehen zwei kapitale Partien auf dem Programm.

Schwab sagt deshalb: «Big-Points stehen bereit. Wir wollen und müssen diese auch holen.» Stimmt. Die GCK Lions, das Farmteam der ZSC Lions, rangiert nur ein Punkt hinter der Academy-Equipe von Jason O’Leary (40), die auf dem achten und letzten Playoffplatz steht.