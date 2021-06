Jugendsport Zug Beat Friedli leitete 25 Sommerlager für Kinder in Tenero Seit über 50 Jahren reisen Zuger Mädchen und Buben im Sommer für eine Lagerwoche ins Jugendsportzentrum in Tenero. Dies ist trotz Corona auch dieses Jahr möglich.

Heidy und Ernst Kaspar (vorne) waren die Pioniere der Tenero-Lager. Beat Friedli führte ihre Arbeit fort. Bild: PD

Wenn jemand darüber Auskunft geben kann, was die jungen Menschen im Centro Sportivo am Lago Maggiore erleben dürfen, dann ist Beat Friedli der richtige Mann. Er leitet diesen Sommer zum 25. und letzten Mal die sportlich geprägte Lagerwoche. Zuvor unterstützte er während zehn Jahren das Ehepaar Heidy und Ernst Kaspar, die man als Pioniere des Mädchensports bezeichnen kann. Überzeugt davon, dass auch den Mädchen die gleichen sportlichen Möglichkeiten geboten werden sollten wie den Buben, reisten sie 1967 erstmals mit einer Schar von 99 Mädchen für zwei Wochen nach Tenero. Damit leiteten sie eine Entwicklung ein, die auch Jahrzehnte danach nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat. So konnte Beat Friedli die wegen Corona auf 100 Teilnehmer begrenzten Plätze kurz nach der Ausschreibung im Februar dieses Jahres alle besetzen, und zwar so, wie es heute üblich ist: eine Woche für Mädchen und eine für Buben.

Ein Buch voller Geschichten

Die Entwicklung, die das Sportzentrum in einem halben Jahrhundert erfahren hat, wird im Buch «50 Lager Tenero von 1967 bis 2016» eindrücklich dargestellt. Beat Friedli konnte das Werk nach eingehenden Recherchen dank der Unterstützung durch Sponsoren herausgeben. Der Rückblick auf die Anfänge zeigt, dass die einfachen Einrichtungen die Mithilfe aller bedingte, sei es für die Inbetriebnahme der Zelte oder in Küche und Service. Diese Einsätze schafften ein anderes gemeinschaftliches Gefühl als die sportlichen Aktivitäten, ist Beat Friedli überzeugt. Für ihn als verantwortlicher Leiter waren jeweils die Bereitstellung des Materials und die Organisation des Transports eine aufwendige Arbeit. So schleppte er zum Beispiel während einiger Jahre sogar die Rhönräder für die Mädchengruppe aus Baar mit.

Vom Gutsbetrieb zur polysportiven Anlage

Heute sei es insofern viel einfacher, als dass die meisten Geräte vor Ort zur Verfügung stünden, beziehungsweise gemietet werden könnten, sagt Beat Friedli.

Die ehemalige landwirtschaftliche Heimstätte für kriegsversehrte Patienten der Stiftung «Schweizerische Nationalspende für unsere Soldaten und ihre Familien» unterzeichnete 1963 mit der Eidgenössischen Sportschule Magglingen einen Partnerschaftsvertrag. Daraus ist im Laufe der Zeit ein polysportiver Campus mit einer modernen Infrastruktur geworden. Das breite Angebot an Sportarten biete den Jugendlichen die Möglichkeit, auszuprobieren, zu beobachten und sich auszutauschen, weiss Beat Friedli aus Erfahrung. So können sie nebst dem vorgegebenen Programm an vier Nachmittagen für sich eine neue Sportart testen. Nicht selten würden die Jugendlichen aufgrund dieser Erfahrung danach einem Verein beitreten, so der Lagerleiter.

Die modernen Sportstätten ziehen zunehmend Sportler und Sportgruppen mit Ambitionen an, die zu einer Konkurrenz für die Lagerteilnehmer werden können. Beat Friedli hofft, dass die traditionellen Sommerlager auch in Zukunft mit der gewohnten Anzahl an Teilnehmern Aufnahme finden werden. Ein weiteres Anliegen ist ihm die Möglichkeit, wie bisher eine eigene Küche betreiben zu können und nicht auf eine Mensa angewiesen zu sein. Sein Wahlspruch: «Im Lager lernt man, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen», gilt seines Erachtens auch ausserhalb der eigentlichen sportlichen Aktivitäten.