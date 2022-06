Vereine Erfolgreiches Eidgenössisches Feldschiessen in Zug Mit Gewehr oder Pistole haben fast 1500 Personen am diesjährigen Feldschiessen teilgenommen.

Zum Auftakt des Eidgenössischen Feldschiessens 2022 lud der Zuger Kantonal-Schützen-Verband am Freitagabend Vertreter der Behörden, des Militärs und weitere Gäste zum gemütlichen Beisammensein im Rahmen eines Kick-off-Meetings ein. Der durchführende Verein, die Feldschützengesellschaft Neuheim, empfing die Teilnehmenden im Restaurant Kreuzegg in Menzingen und sorgte für deren leibliches Wohl. Diejenigen, welche das Feldschiessen vor dem Kick-off mit Gewehr auf 300 Meter absolvieren wollten, waren im Schiessstand herzlich willkommen.

Pistolenschützen nehmen in der Baarer Wishalde am Feldschiessen teil. Bild: PD

Der Abend war geprägt von interessanten Gesprächen mit den anwesenden Regierungsräten Beat Villiger und Landammann Martin Pfister, den Vertretern des Gemeinderates Neuheim und den Schiessoffizieren. Alle haben es sichtlich genossen, nach zwei Jahren wieder ohne Pandemieauflagen zusammen sein zu können. Das ganze Wochenende über zeigte sich das Wetter von seiner schönsten Seite, sodass die Schützinnen und Schützen von besten Bedingungen profitieren konnten. Die Schiessstände waren gut gefüllt und manch einer, der noch nie ein Gewehr oder eine Pistole in den Händen hielt, hat unter fachkundiger Betreuung ansehnliche Resultate erzielt. Vielleicht die Motivation, den Schiesssport ins Auge zu fassen und Mitglied eines Vereins zu werden? Die Vereine würden sich über neue Mitglieder sicher freuen.

Unfallfreier Grossanlass

Alle Schützinnen und Schützen bekamen im Stand klare und genaue Instruktionen, stets begleitet mit einem aufmunternden «Guet Schuss!», bevor es an die sportliche Übung ging. Die genaue Einhaltung der Vorschriften sowie eine konsequente Waffenkontrolle trugen dazu bei, dass dieser Grossanlass ohne unangenehme Vorkommnisse und vor allem unfallfrei durchgeführt werden konnte. Der Zuger Kantonal-Schützen-Verband dankt an dieser Stelle allen im Einsatz gestandenen Schützenmeisterinnen und Schützenmeistern wie auch allen Helfern für ihre wertvolle und verantwortungsvolle Arbeit.

In allen durchführenden Vereinen im Kanton nahmen insgesamt 1462 Schützinnen und Schützen am Feldschiessen teil, davon 771 am Gewehr auf 300 Meter und 691 an der Pistole auf 25 Meter. Erfreulich war, dass bei den Gewehren 124 Frauen teilnahmen und beim Pistolenschiessen 90 Frauen. Verdientermassen konnten nach der sportlichen Betätigung nicht nur die zahlreichen Auszeichnungen gefeiert werden, sondern es gab auch traditionell eine Wurst oder einen Cervelat vom Grill mit geselligem Beisammensein. Beim Gewehr heissen die Gewinner Dario Reichlin (Schützen Aegerital-Morgarten), Karl Matter (Schützen Aegerital-Morgarten) und Erich Würgler (Schiesssportverein Cham-Ennetsee). Die beste Schützin, Sandra Hotz (Schützen Aegerital-Morgarten),belegte den beachtenswerten sechsten Rang.

Bei den Pistolenschützen sind die Gewinner Alex Amstutz (Pistolenschützen Baar), Kurt Nussbaumer (Schützengesellschaft der Stadt Zug) und Michael Klische (Schiesssektion UOV Zug). Die beste Schützin, Claudia Schuler (Pistolenschützen Baar), belegte den 24. Rang. Der Verband und alle angeschlossenen Vereine freuen sich jetzt schon auf eine rege Beteiligung der Bevölkerung am nächsten Eidgenössischen Feldschiessen Anfang Juni 2023.

Für den Zuger Kantonal- Schützen-Verband: Zuzana Jung