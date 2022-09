Ergänzungswahl Beim Korporationsrat Oberägeri kommt es zu einem Wechsel Michael Rogenmoser tritt per Ende Dezember 2022 zurück. Nun wird ein Ersatz gesucht.

Nach zehn Jahren im Amt hat Michael Rogenmoser seine Demission als Mitglied des Korporationsrats per Ende Dezember 2022 eingereicht. In der entsprechenden Medienmitteilung heisst es, dass die Korporation Oberägeri ihre Organe an der Urne wählt. Wahlvorschläge für die Ergänzungswahl müssen bis spätestens am Montag, 26. September 2022, um 17.00 Uhr bei der Korporationskanzlei, im Zurlaubenhaus, Mitteldorfstrasse 2 eingereicht werden.

Der Korporationsrat selber wird Patrick Müller (47) aus Morgarten nominieren. Patrick Müller ist gelernter Forstwart und selbstständiger Landwirt. Zusätzlich führt er zusammen mit seiner Lebenspartnerin den Campingplatz Naas-Sod und er ist Vater eines 16-jährigen Sohnes. (cro)