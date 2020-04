Erhebliche Waldbrandgefahr im Kanton Zug

Das sonnige Frühlingswetter und die fehlenden Niederschläge führen auch in den Wäldern und in der offenen Landschaft des Kantons Zug zu Trockenheit. Der Kanton Zug erhöht darum die Gefahrenstufe auf «erheblich» (Stufe 3). Per sofort gilt ein bedingtes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe.