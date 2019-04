Wie man Tablets und Smartphones richtig handhabt Jugendliche von Jobshop führen am 4. Mai zum zweiten Mal ein digitales Café durch. Dabei sollen die digitalen Geräte Personen erklärt werden, die sich damit nicht so gut auskennen.

Der erste Smartphone- und Tablet- Workshop in der Bibliothek in Zug fand Mitte Januar statt. (Bild: Maria Schmid, Zug, 12. Januar)







(ls/pd) «Nach dem erfolgreichen Kick-off Event vom 12. Januar bieten die Jugendlichen der Freizeitjob-Vermittlungsbörse Jobshop dieses Jahr drei weitere Termine an, an denen sie digitalen Einsteigerinnen und Einsteigern Fragen rund um die Nutzung von Smartphones und Tablets beantworten.» Dies schreibt die Jugendanimation Zug in einer Mitteilung.

Die Reiseabteilung in der Bibliothek Zug verwandelt sich am Samstag, 4. Mai, von 10 bis 12 Uhr erneut in ein digitales Café. Jugendliche von Jobshop der Jugendanimation Zug stehen in dieser Zeit für Fragen, Tipps und Tricks zur Nutzung von digitalen Geräten zur Verfügung. In Kurzberatungen von jeweils 30 Minuten teilen sie ihr Wissen über Apps, Funktionen und Einstellungen rund um Smartphones und Tablets. Zwei weitere Termine sind nach den Sommerferien geplant, jeweils am 28. September und am 16. November.

Informationen zu weiteren Veranstaltungen

Damit am 4. Mai keine Hilfesuchenden auf weitere Termine vertröstet werden müssen, nimmt das Freizeitjob-Vermittlungsbüro jeweils am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr oder per Mail an jobshop@zjt.ch Anmeldungen entgegen. Organisiert wird die Veranstaltung von der Jugendanimation Zug, Pro Senectute Kanton Zug und der Bibliothek Zug. Vor Ort geben Fachpersonen der veranstaltenden Organisationen Auskunft über weitere Angebote. Die Veranstaltung ist entstanden aus der Veranstaltungsreihe «Sicher und entspannt durch die digitale Welt», die von der Drehscheibe Zug initiiert und 2017 zum ersten Mal durchgeführt wurde.