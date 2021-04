Leserbrief Wollen wir die Ernährungssicherheit ans Ausland delegieren? Zu den nationalen Abstimmungen vom 13. Juni

Die Schweizer Landwirtschaft darf zahlreiche gemeinwirtschaftliche Leistungen für die Bevölkerung erbringen. Diese sind in der Bundesverfassung (BV) Art 104 formuliert. An oberster Stelle steht die «sichere Versorgung». Dieses Anliegen, also die Ernährungssicherheit, wurde von der Schweizer Bevölkerung im September 2017 nochmals eindrücklich bekräftigt. Mit einem überwältigten Mehr von 78.6 Prozent wurde die Ernährungssicherheit zusätzlich in der Verfassung verankert (Artikel 104 a BV). Mit Annahme der beiden extremem Agrarinitiativen im Juni erreichen wir genau das Gegenteil. Die regionale Lebensmittelproduktion wird schätzungsweise um durchschnittlich 30 Prozent zurückgehen. Viele Kulturen werden nicht mehr angebaut, weil das Risiko von Ertragsausfällen zu hoch ist. Weil ich unsere Ernährungssicherheit nicht gerne ans Ausland delegiere, werde ich zweimal Nein stimmen!