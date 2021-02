Erneuerbare Energien Sonnenenergie fürs Sennweid-Schulhaus Die Schulanlage in Baar soll energietechnisch fit gemacht werden. Der Gemeinderat löst damit ein Versprechen ein. Läuft alles nach Plan, kann das Schulhaus Solarstrom ins Netz einspeisen.

(sez) Am 12. Dezember 2019 stimmten die Baarer an der Gemeindeversammlung dem Bau eines Ergänzungspavillons bei der Primarschule Sennweid zu. Dieser Pavillon ist mittlerweile bezugsbereit und verbessert damit die räumliche Situation wesentlich. An besagter Gemeindeversammlung reichte André Guntern für die Alternative – die Grünen den Antrag ein, auf dem Pavillon eine Fotovoltaikanlage zu erstellen. Der Antrag wurde abgelehnt – auch, weil Bauvorstand Jost Arnold das Versprechen abgegeben hatte, eine Fotovoltaikanlage für die gesamte Schulanlage zu prüfen und zu planen. Nun hat der Gemeinderat dieses Versprechen laut einer Mitteilung eingelöst.

Ein unabhängiger Energieberater hat in der zweiten Jahreshälfte 2020 das Potenzial sowie die technische und wirtschaftliche Machbarkeit von Fotovoltaik auf der Schulanlage Sennweid geprüft. Diese Studie zeigt auf, dass sich sowohl die Velounterstände wegen ihrer Lage und Höhe als auch der neu erstellte Schulpavillon sowie der Primarschulpavillon aus dem Jahr 1991 aus wirtschaftlichen Gründen nicht für Fotovoltaik eignen.

Die Pavillons vor der Schule Sennweid eignen sich nicht für eine Fotovoltaikanlage. Bild: Stefan Kaiser (23. März 2020)

Keine Fotovoltaik auf Provisorien

Aufgrund der begrenzten Lebensdauer der beiden Provisorien lohnt sich laut Mitteilung die Montage einer Fotovoltaikanlage nicht. Das bestehende Oberstufenschulhaus und die Turnhalle sind aber ebenso prädestiniert für Fotovoltaik wie das geplante Gebäude für die Schulergänzende Betreuung, das neben der Turnhalle erstellt werden soll.

Über das Bauprojekt wird an der Gemeindeversammlung vom Dienstag, 15. Juni, abgestimmt werden. Bestandteil des Baukredits wird auch eine Fotovoltaikanlage sein. Die Dächer des Oberstufenschulhauses und der Turnhalle werden aber nicht gleichzeitig mit Solarpanels bestückt.

In den nächsten vier bis sieben Jahren müssen die Dächer grundlegend saniert werden. Würden jetzt Fotovoltaikanlagen montiert, müssten diese für die Renovation wieder deinstalliert werden. Aus ökonomischer Sicht macht es deshalb Sinn, im Rahmen der zu erwartenden Dachsanierung im Zeitraum zwischen 2025 und 2028 Solaranlagen zu erstellen. Der Gemeinderat wird dem Souverän zu gegebener Zeit entsprechende Kredite zur Genehmigung vorlegen.

Gemeinderat strebt Gesamtsicht an

Allein die Fotovoltaikanlage auf dem Gebäude der Schulergänzenden Betreuung deckt mit einem erwarteten Ertrag von 67'000 Kilowattstunden einen Drittel des Stromverbrauchs der Schulanlage Sennweid ab, heisst es in der Mitteilung. Wird auch auf den Dächern der Turnhalle und des Oberstufenschulhauses Sonnenenergie genutzt, kann Solarstrom ins Netz eingespeist werden. Mit der schrittweisen Realisierung einer Fotovoltaikanlage in der Sennweid hat die Gemeinde ihre Anstrengungen im Hinblick auf den Einsatz erneuerbarer Energien nicht beendet.

Bei den geplanten Neubauten der Schulhäuser Sternmatt 1 und Wiesental wird laut Mitteilung der Einsatz von Fotovoltaik in Betracht gezogen. Zudem strebt der Gemeinderat gemäss der Meldung an, alle gemeindlichen Liegenschaften auf die technische und wirtschaftliche Machbarkeit von Fotovoltaikanlagen zu prüfen.