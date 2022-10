Vereine/Verband Erneuerung im Vorstand des ISSV Ab sofort zeichnen zwei Zuger Autoren im Co-Präsidium für den geschichtsträchtigen Verein der Schreiberzunft: Trudi von Fellenberg-Bitzi und Thomas Zaugg.

Vorne von links: Adrian Hürlimann, Daniel Annen, Michel Ebinger, Trudi von Fellenberg-Bitzi, André Schürmann, Martin Butzke, Severin Hofer, Dolores Linggi, Thomas Zaugg.

Kürzlich reiste eine stattliche Anzahl Schreibender nach Luzern an die Jahresversammlung des Innerschweizer Schriftstellerinnen- und Schriftstellervereins.

Daniel Annen, der seit 2013 das Präsidium leitete, wurde nach den obligatorischen Geschäften zum Vereinsjahr verabschiedet und mit ihm auch der Geschäftsstellenleiter Michel Ebinger. Daniel Annen geniesst ab sofort den Status eines Ehrenmitglieds.

Ein grosses Engagement für den Verein

In einer würdigen Rede erwähnte Adrian Hürlimann die Stationen, welche Daniel Annen begleitete. Zum Beispiel wurde 2014 das Literaturhaus in Stans eröffnet und Annen als geschätzter Kenner der Szene in den Vorstand aufgenommen. Mehrmals pro Jahr traf man sich – irgendwo in der Innerschweiz – zum «Stamm», die Idee kam von Max Huwyler. Zudem organisierte Annen Lesungen für Mitglieder, engagierte sich bei den Rigi-Literaturtagen, lancierte die Digitalisierung des Vereinsarchivs und vieles andere mehr. Die Liste der Aktivitäten wäre noch lang. Grosses Engagement leistete der Literaturexperte beim zweimal jährlich erscheinenden Mitteilungsblatt.

Ein immenses Wissen hat er vermittelt, immer gespickt mit treffenden Zitaten. Mit allen, denen er begegnete, verkehrte er auf Augenhöhe. Er hat den ISSV während seines Jahrzehnts weitergebracht, junge Leute gefördert und diese für den Verein motiviert. Er war wohl in seiner Präsidialzeit voll und ganz für «seinen» ISSV im Einsatz.

Von Verabschiedungen und Würdigungen

Verabschiedet wurde auch der Geschäftsführer Michel Ebinger aus Rotkreuz. Der Präsident dankte ihm für seine treue Mitarbeit und für sein Engagement. Gewürdigt wurden auch Bruno Bollinger und Otto Höschle, die bereits 2020 den Vorstand verliessen, in jenem Jahr, seit dem coronabedingt keine Jahresversammlung in physischer Präsenz mehr stattgefunden hat. Neu wird der ISSV in einem Co-Präsidium geführt. Trudi von Fellenberg-Bitzi aus Cham, bereits 40 Jahre im Verein und seit 2018 Vizepräsidentin, zeichnet als Co-Präsidentin. Sie ist damit die erste Frau im Präsidium des 1943 gegründeten Vereins. Der Historiker Thomas Zaugg, in Zug lebend, seit 2020 im Vorstand, zeichnet als Co-Präsident. Beide sind Autoren im Verlag NZZ Libro: Thomas Zaugg verfasste die Biografie des Zuger Bundesrats Philipp Etter. Trudi von Fellenberg-Bitzi ist u.a. Autorin der Biografien von «Emilie Lieberherr – Pionierin der Schweizer Frauenpolitik» und «Alfred Waldis, ein Leben für das Verkehrshaus der Schweiz».

Generell hat man sich im Vorstand für einen Generationenwechsel entschieden. Neben den langjährigen Vorstandsmitgliedern – Adrian Hürlimann, Katherine-Anne Lee und André Schürmann – sind Severin Hofer, Hünenberg, und Dolores Linggi, Schwyz, neu Vorstandsmitglieder der jüngeren Generation. Als Geschäftsführer zeichnet ab Januar der aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler Martin Butzke, Zürich.