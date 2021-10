Leserbrief Erschreckende Wahrheiten «Hippokrates auf dem Sterbebett?», Ausgabe vom 6. Oktober

Was der mutige Simon Maurer, Student der Medizin, hier erzählt, ist beunruhigend: Nur mehr maximal 15 Minuten am Bett eines Patienten, egal wie sein aktueller Gesundheitszustand ist. Offenbar hat der neoliberale Raff-Kapitalismus nun auch in einigen Spitälern Einzug gehalten und vermutlich auch in gewissen Arztpraxen. Werden so Kosten eingespart? Keinesfalls, denn wer die entsprechende Rechnung erhält, wird schnell einmal vom Gegenteil belehrt. Der Autor schreibt für das Ressort «Leben und Wissen». So bleibt er hoffentlich dieser Zeitung erhalten, denn solche aufklärenden Beiträge sind notwendiger denn je.

Urs Diethelm, Zug