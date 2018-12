Leserbrief Erschreckender Leichtsinn «Bittere Bilanz bei Klimakonferenz», Ausgabe vom 14. Dezember

Es ist schon erschreckend, wie leichtsinnig wir mit unserer Umwelt umgehen. Es wurde ausführlich über die Ablehnung des CO2-Gesetzes vom Nationalrat berichtet, hingegen erschien am 14. Dezember in der «Zuger Zeitung» ein kleiner Bericht unter dem Titel «Bittere Bilanz bei Klimakonferenz». Immer und überall höre und lese ich das Modewort «Globalisierung». Wenn es um das Portemonnaie (für einige Menschen gleichbedeutend wie Wohlstand) geht, wird in Verbindung auch das Wort «Globalisierung» gebraucht. Wenn es aber um unsere Umwelt geht, wollen viele nichts mehr von «Globalisierung» wissen. Sehr beschämend, wenn genau diejenigen, die die finanzielle «Globalisierung» in den Himmel heben, aber von der Umwelt «Globalisierung» nicht viel halten! Ein Sprichwort sagt: «Aus den Augen, aus dem Sinn!» Solange wir die «Reaktionen» der Umwelt nicht mehr zu spüren bekommen und es uns nicht ans «Lebende» geht, werden viele ihre Meinung zu Gunsten der Natur noch nicht wechseln. Aber in der heutigen Zeit der modernen Kommunikationsmittel kann doch niemand mehr die Augen verschliessen und so tun, als ob das Elend auf unserer Welt, nicht auch durch uns gemacht wird. Wer will, oder kann in Zukunft auf einem toten Planeten leben? Aber das ist ja auch nur noch ein kleines Problem. Denn dann werden wir ja irgendeinen anderen Planeten unser zu Hause nennen, denn wir dann auch wieder ausbeuten können!

Martin Iten-Iten, Alosen