Leserbrief Erstaunt über die Berichterstattung «Klima der Angst unter neuer Führung», Ausgabe vom 29. Januar

Mit Erstaunen habe ich als Lehrerin an der Kantonsschule Menzingen die Berichterstattung über die Schule verfolgt. In die beschriebenen Vorkommnisse und Konflikte habe ich keinen Einblick und es liegt mir fern, in irgendeiner Form darüber zu urteilen.

Ein zentrales Ergebnis der Recherche ist das vorherrschende «Klima der Angst». Jedoch nicht alle Lehrpersonen an der Kantonsschule Menzingen empfinden dies so. Ich hätte mir gewünscht, dass im Laufe der Recherche neben der Stellungnahme der Rektorin auch die Meinungen von Kolleginnen und Kollegen eingeholt werden, die eine andere Wahrnehmung als die in den Artikeln beschriebene haben. Meines Wissens wurden solche Lehrpersonen nicht angefragt – aus diesem Grund empfinde ich die Berichterstattung als einseitig. Ich erlebe das Kollegium an der Kantonsschule Menzingen – wie das wohl an jeder Schule der Fall ist – als vielseitig und ich bedauere, dass dies in den Artikeln kaum zum Ausdruck kommt.

Es macht mich ausserdem betroffen, dass in der Berichterstattung eine Spaltung des Kollegiums impliziert wird: auf der einen Seite langjährige und kritische, auf der anderen Seite jüngere Lehrpersonen. Ich lese dies als eine Gleichsetzung von «jünger» mit «unkritisch» – das ist in meinen Augen nicht nur wenig differenziert, sondern abwertend den «jüngeren» Lehrpersonen gegenüber.

Anna Mohr, Physiklehrerin, Kantonsschule Menzingen, Zürich